Brytyjski parlamentarzysta oskrażony o rasizm po tym jak zajął się problemem biednych białych uczniów

Brytyjski parlamentarzysta Robert Halfon został oskarżony o „rasizm” po ogłoszeniu dochodzenia parlamentarnego ws. białych uczniów z klasy robotniczej, szczególnie chłopców, którzy nie radzą sobie w szkołach.

Halfon to konserwatywny polityk zajmujący się od pewnego czasu problemami białej klasy robotniczej. Jest on członkiem Komitetu Edukacyjnego parlamentu. Jak mówi, „założeniem komitetu jest przyglądanie się grupom pozostawionym samym sobie, które sobie nie radzą”.

CZYTAJ TAKŻE: Prawie 20 tysięcy zgonów spowodowanych koronawirusem w Wielkiej Brytanii

Jedną z takich grup są niestety biali uczniowie z biednego środowiska klasy robotniczej. Wewnątrz tej grupy chłopcy radzą sobie gorzej niż dziewczynki – wyjaśnił w rozmowie z 17 kwietnia z The Telegraph. Zostałem oskarżony o rasizm, co jest bardzo trudno mi pojąć. Inne grupy etniczne osiągają lepsze wyniki niż biali, więc nie rozumiem, dlaczego to jest rasizm – dodał.

The Telegraph przytoczył badania przeprowadzone przez University of Cambridge, sugerując, że „czarni i azjatyccy rodzice są bardziej ambitni w próbach wprowadzenia swoich dzieci do dobrych szkół” co może być powodem, dla którego biali uczniowie pozostają w tyle. Jak zauważa portal Breitbart, jest to wyraźnie odmienne podejście niż to stosowane wobec dzieci z mniejszości, które radzą sobie słabo. Ich niepowodzenia tłumaczy się np. niekorzystną sytuacją ekonomiczną czy rasizmem lub dyskryminacją.

Jest wiele powodów, przez które biali chłopcy znajdujący się w niekorzystnej sytuacji nie osiągają sukcesów. Niektórzy lubią mówić o braku aspiracji. Nie zgadzam się. Nie chodzi o to, że sami chłopcy w niekorzystnej sytuacji nie chcą odnieść sukcesu – napisał Halfon w artykule dla ConservativeHome z 2018 roku.

Oprócz obsesji na punkcie braku aspiracji powinniśmy się skupić na braku kapitału społecznego. Chłopcy znajdujący się w gorszej sytuacji nie mają nawet szansy, żeby być konkurencyjnymi na rynku pracy, a ich zamożniejsi rówieśnicy wygrywają za każdym razem – napisał.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Wielka Brytania dopuści Huawei do budowy sieci 5G

Z drugiej strony czarnoskórzy i mniejszości etniczni (BAME) – bogaci lub biedni – mają dalece większe możliwości korzystania z płatnych „staży”, z których wyłączni są biali ludzie, a czasem wyłącznie biali mężczyźni, ponieważ instytucje publiczne i przedsiębiorstwa dążą do zwiększenia „różnorodności”.

Wedle brytyjskiego ustawodawstwa można białego kandydata do pracy można legalnie odrzucić na rzecz kandydata z BAME o równych kompetencjach. Przepis ten nadużywany był szczególnie w rekrutacji do policji. Jak donosi independent.co.uk: „Policja dyskryminuje białych, heteroseksualnych mężczyzn”.

W 2018 r. rząd Theresy May wykluczył białych ze specjalnego funduszu wynoszącego 90 milionów funtów, przeznaczonego dla młodzieży w 2018 r.

Kresy.pl / The Telegraph / Independent.co.uk / Breitbart.com