Seattle: głosowała za cięciami w policji, teraz narzeka na powolne śledztwo

Lewicowa radna Seattle Kshama Sawant, która przyczyniła się do obcięcia budżetu lokalnej policji, poskarżyła się na powolne, jej zdaniem, dochodzenie w sprawie gróźb, które otrzymywała.

Jak poinformował w środę portal Mynorthwest.com socjalistyczna członkini rady miejskiej Seattle, Kshama Sawant, toczy w mediach społecznościowych krucjatę przeciwko policyjnemu detektywowi domagając się specjalnego traktowania w śledztwie w sprawie pogróżek, które otrzymała w e-mailach. Pół roku temu ta sama radna głosowała za cięciami w policji.

W grudniu ubiegłego roku Sawant otrzymała serię poważnych gróźb i niegrzecznych e-maili prawdopodobnie z fałszywego konta e-mail. Radna jednak nie złożyła doniesienia na policję, jak twierdzi Mynorthwest.com – z powodu „nienawiści do policji”. Zamiast tego Sawant opublikowała komunikat prasowy w formie listu otwartego do burmistrza, szefa policji i innych lokalnych urzędników. Miejscowa policja (Seattle Police Department, SPD) dowiedziała się o liście dopiero wtedy, gdy Sawant zaczęła skarżyć się na Twitterze na brak zainteresowania policji, która jej zdaniem nie potraktowała sprawy poważnie.

Gdy w końcu wszczęto śledztwo, nie zadowoliło to Kshamę Sawant. Zarzuciła policji, że traci czas na „mało ważne pytania” o to, co czuła, gdy przeczytała e-maile z groźbami. Narzekała też, że w ciągu 2 tygodni śledztwa otrzymała tylko „krótką informację” o jego przebiegu.

„Z niedoborem personelu i mniejszymi zasobami niż w poprzednich latach detektyw posuwa się naprzód. Ale Sawant jest zdenerwowana, że ​​nie jest lepiej traktowana. Chciała, aby śledztwo zostało natychmiast zakończone. To tak nie działa” – komentuje Jason Rantz z Mynorthwest.com. „Gdyby Sawant spędzała mniej czasu na obcinaniu środków i atakowaniu policji, a więcej na zrozumieniu jej pracy, wiedziałaby, że to standard” – tłumaczy dziennikarz, którego zdaniem Sawant wykorzystuje sprawę do „podsycania nienawiści do gliniarzy”, by móc jeszcze bardziej zredukować budżet policji.

Jak pisaliśmy, w sierpniu pod naciskiem ruchu BLM rada miasta Seattle zatwierdziła nowelizację budżetu na 2020 rok zmniejszając budżet policji o 3,5 mln dolarów i planując redukcję 100 z około 1400 etatów w policji. Po tej decyzji odejście ze stanowiska ogłosiła szefowa policji w Seattle, czarnoskóra Carmen Best.

