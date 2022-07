Sztab Generalny Ukrainy: Brytyjski RAF przeszkoli naszych żołnierzy

Żołnierze Królewskich Sił Powietrznych (RAF) Wielkiej Brytanii przeszkolą ukraińskich wojskowych – przekazał w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W szkoleniu weźmie udział 1050 brytyjskich wojskowych.

Szkolenie to element programu, który zakłada przeszkolenie 10 tys. Ukraińców z niewielkim lub żadnym doświadczeniem wojskowym. To część zobowiązania Wielkiej Brytanii do wspierania Ukrainy w walce z Rosją, na realizację którego przeznaczono do tej pory ponad 2,3 mld funtów. Wspomniane środki zostały wydane m.in. na ponad 5 tys. ręcznych wyrzutni przeciwpancernych (NLAW) oraz wyrzutni wieloprowadnicowych MLRS.

„Ten nowy ambitny program szkoleniowy jest kolejnym etapem pomocy Zjednoczonego Królestwa dla Sił Zbrojnych Ukrainy w ich walce z rosyjską agresją. Dzięki ogromnemu doświadczeniu brytyjskiej armii pomożemy Ukrainie odbudować siły zbrojne i zwiększyć skalę oporu w sytuacji gdy broni ona swej suwerenności i prawa do decydowania o swojej przyszłości” – oświadczył minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace, cytowany w komunikacie Sztabu generalnego Ukrainy.

W szkoleniu weźmie udział 1050 brytyjskich wojskowych. Kilkutygodniowe szkolenia będą prowadzone w obiektach ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii.

Szkolenia mają pomóc Ukraińcom nabrać umiejętności skutecznego prowadzenia działań na froncie. Kursy obejmą obsługę broni, pierwszą pomoc na polu walki, umiejętność przetrwania w różnym terenie, taktykę patrolowania i prawo konfliktów zbrojnych.

Brytyjczycy kupili automaty AK, by ukraińscy żołnierze mogli trenować z bronią, wykorzystywaną w walce.

Ukraińscy żołnierze otrzymają także od Brytyjczyków hełmy, kamizelki kuloodporne, ochraniacze na oczy, uszy i pas, apteczki, mundury polowe i buty, odzież na zimną i mokrą pogodę, plecak, worki, śpiwory i narzędzia do okopywania się.

Kresy.pl