AU: 1400 Borsuków i cięższe BWP dla Wojska Polskiego [+VIDEO]

Rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek oświadczył w niedzielę, że planowane jest wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 1400 BWP Borsuk oraz cięższy BWP, prawdopodobnie koreański AS21. Podkreślił, że Borsuk ma wspierać 1000 czołgów K2PL a cięższy BWP, czołgi Abrams. Cięży BWP miałby zostać wyposażony w wieżę ZSSW30.

Ppłk Krzysztof Płatek przekazał w niedzielnej rozmowie z Jarosławem Wolskim na kanale „Wolski o Wojnie”: „Borsuk jest idealnym rozwiązaniem do operacyjnego wykorzystywania we współpracy z tymi K2PL, czołgiem którym ma dominować w polskich siłach zbrojnych, ponieważ ma być liczony w tysiącu egzemplarzy. Tu lżejszy Borsuk (…) będzie zapewniał idealny efekt synergii batalionów czołgów i batalionów zmechanizowanych”.

„Rozmawiamy z Koreą, to jeszcze nie jest najbliższa perspektywa czasowa tych umów ramowych, które planujemy zawrzeć, rozmawiamy o cięższym BWP, obserwujemy uważnie AS21a2. Generalnie cięższy BWP widzimy jako uzupełnienie do batalionów czołgów wyposażonych w Abramsy” – podkreślił. „Tych batalionów czołgów cięższych, odporniejszych, które mogą. czy przyjmować główny impet uderzenia, czy w dogodnych okolicznościach być wykorzystywane do kontrnatarcia” – dodał.

Zaznaczył, że chodzi o liczbę 1400 Borsuków i wozy specjalistyczne na platformie UMPG.

Ppłk Płatek został zapytany, czy na cięższym BWP znalazłaby się wieża ZSSW30. „Myślę, że to byłoby najlepsze rozwiązanie i raczej tak by to wyglądało” – odpowiedział.

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała na początku lipca o rozpoczęciu testów nowego, pływającego BWP Borsuk.

Przypomnijmy, że w maju prezes PGZ Sebastian Chwałek był pytany o możliwości produkcji bojowych wozów piechoty Brosuk. „Musimy być gotowi do produkcji ponad setki wozów rocznie, jeśli nie więcej” – oświadczył. „Badania, które wyszły pozytywnie, niebawem powinny się zakończyć. Cały czas prowadzimy prace przygotowawcze do rozpoczęcia produkcji pierwszych czterech egzemplarzy, jednakże jest to projekt finansowany przez NCBiR i MON, a zatem do tych instytucji należy decyzja o kontynuowaniu dalszych prac” – dodał.

Wyraził wówczas opinię, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Siły Zbrojne RP otrzymają pierwsze cztery sztuki Borsuków.

Zapytany o potrzeby Sił Zbrojnych RP, podkreślił, że wozów powinno być znacznie więcej niż tych obecnie używanych. „Mówimy o co najmniej setkach, jeśli nie ponad tysiącu sztuk NBPWP Borsuk. Jest to też dla nas wyzwanie, bo jeżeli w tym roku użytkownicy końcowi pozyskają pierwsze testowe egzemplarze, to w przyszłym nastąpi formalne zakończenie prac połączone z feedbackiem na temat użytkowania NBPWP. Wówczas powinna być podjęta decyzja o wdrożeniu go do produkcji seryjnej, przy jednoczesnej potrzebie przełożenia pomysłów i próśb od wojska” – zaznaczył.

Jak podawaliśmy, w marcu br. Prezes PGZ Sebastian Chwałek informował, że kończą się prace nad przygotowaniem dla wojska nowego bojowego wozu piechoty Borsuk. „Od 2023 r. jesteśmy gotowi do ich kontraktowania i produkcji seryjnej” – zadeklarował.

Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła na początku lutego, że przystąpiła do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez ministerstwo obrony Republiki Słowacji. „Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. potwierdza przystąpienie do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Republiki Słowacji. Do postępowania zgłoszono Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty Borsuk opracowany w zakładach Huta Stalowa Wola S.A. należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej” – napisano w odpowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej.

NBPWP Borsuk został opracowany przez konsorcjum, którego liderem jest HSW S.A. Spółka przeprowadziła próby poligonowe Borsuka z systemem wieżowym ZSSW-30. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków przewidzianych na badania i rozwój w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Program o kryptonimie „Borsuk” startował w połowie minionej dekady, pod egidą HSW. Wówczas w wojskach zmechanizowanych RP nadal wykorzystywano 1,3 tys. starych BWP konstrukcji rosyjskiej.

Konstrukcja „Borsuka” zapewnia możliwość transportu drużyny piechoty oraz zabudowy systemu uzbrojenia zasadniczego z armatą kalibru od 30 do 40 mm. Pojazd może być wykorzystywany do zwalczania celów opancerzonych i nieopancerzonych, siły żywej i innych celów przeciwnika w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy, ochrony żołnierzy i desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników ppanc., wybuchami min improwizowanych ładunków wybuchowych IED oraz ostrzałem innymi pociskami wystrzeliwanymi z wozów opancerzonych we współdziałaniu z aktywnym systemem ochrony, wspierania ogniem broni pokładowej pododdziałów zmechanizowanych w każdych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocnej. współdziałania z pododdziałami czołgów w każdych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocne.

Zobacz także: AU: 1000 czołgów K2PL w polskich siłach zbrojnych. Opracujemy z Koreą czołg nowej generacji

Kresy.pl