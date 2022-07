BWP Borsuk rozpoczyna kluczowe testy

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała w poniedziałek o rozpoczęciu testów nowego, pływającego BWP Borsuk. „Rozpoczęcie cyklu weryfikacyjnego to początek badań państwowych, które są ostatnim etapem przed wyjściem wyrobu z cyklu badawczo-rozwojowego otwierającego drogę do wdrożenia produktu do stanu armii” – podkreśla PGZ.

PGZ przekazała, że w poniedziałek rozpoczęły się kluczowe testy, które wchodzą w zakres Badań Kwalifikacyjnych Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty (NBPWP) kryptonim Borsuk. „Pozytywne zakończenie Badań Kwalifikacyjnych otwiera drogę do procesu negocjacji i zakontraktowania dostaw seryjnych BWP Borsuk dla Sił Zbrojnych RP” – zwraca uwagę PGZ.

„’Borsuk’ to owoc blisko dekady pracy specjalistów z polskiego przemysłu obronnego. Efekt tej pracy to jeden z najnowocześniejszych pojazdów w swojej kategorii – mobilny, silnie uzbrojony i pływający wóz bojowy piechoty, skrojony pod to, czego potrzebują Wojska Pancerne i Zmechanizowane. Rozpoczynające się badania kwalifikacyjne to nie tylko proces natury formalnej, to także szansa na udowodnienie naszych kompetencji, doświadczenia i potencjału, będących naszym wkładem w bezpieczeństwo Rzeczpospolitej” – oświadczył Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

„Rok temu na ćwiczeniach DRAGON’21 rozmawialiśmy o tym, że program NBPWP zostanie przyśpieszony. Tak też się stało – aktualnie w naszym zakładzie trwa produkcja czterech prototypów „Borsuka”, a równolegle do tego procesu egzemplarz „01” zostaje skierowany do badań kwalifikacyjnych. Kiedy inni kontestują zdolności HSW, my skupiamy się na pracy, której efekty już są. Gratuluję wszystkim osobom, które włożyły swoją wiedzę i talent w doprowadzenie projektu do tego ważnego etapu i wierzę, że już niedługo będę mógł pogratulować tym, którzy będą zaangażowani w produkcję seryjną i dostawy „Borsuków” dla Wojska Polskiego” – podkreślił z kolei Bartłomiej Zając, prezes Huty Stalowa Wola S.A., która kieruje konsorcjum realizującym projekt.

Przypomnijmy, że w maju prezes PGZ Sebastian Chwałek był pytany o możliwości produkcji bojowych wozów piechoty Brosuk. „Musimy być gotowi do produkcji ponad setki wozów rocznie, jeśli nie więcej” – oświadczył. „Badania, które wyszły pozytywnie, niebawem powinny się zakończyć. Cały czas prowadzimy prace przygotowawcze do rozpoczęcia produkcji pierwszych czterech egzemplarzy, jednakże jest to projekt finansowany przez NCBiR i MON, a zatem do tych instytucji należy decyzja o kontynuowaniu dalszych prac” – dodał.

Wyraził wówczas opinię, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Siły Zbrojne RP otrzymają pierwsze cztery sztuki Borsuków.

Zapytany o potrzeby Sił Zbrojnych RP, podkreślił, że wozów powinno być znacznie więcej niż tych obecnie używanych. „Mówimy o co najmniej setkach, jeśli nie ponad tysiącu sztuk NBPWP Borsuk. Jest to też dla nas wyzwanie, bo jeżeli w tym roku użytkownicy końcowi pozyskają pierwsze testowe egzemplarze, to w przyszłym nastąpi formalne zakończenie prac połączone z feedbackiem na temat użytkowania NBPWP. Wówczas powinna być podjęta decyzja o wdrożeniu go do produkcji seryjnej, przy jednoczesnej potrzebie przełożenia pomysłów i próśb od wojska” – zaznaczył.

Zobacz także: Nie tylko BWP Borsuk? Polska planuje pozyskać nowy bojowy wóz piechoty

Jak podawaliśmy, w marcu br. Prezes PGZ Sebastian Chwałek informował, że kończą się prace nad przygotowaniem dla wojska nowego bojowego wozu piechoty Borsuk. „Od 2023 r. jesteśmy gotowi do ich kontraktowania i produkcji seryjnej” – zadeklarował.

Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła na początku lutego, że przystąpiła do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez ministerstwo obrony Republiki Słowacji. „Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. potwierdza przystąpienie do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Republiki Słowacji. Do postępowania zgłoszono Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty Borsuk opracowany w zakładach Huta Stalowa Wola S.A. należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej” – napisano w odpowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej.

NBPWP Borsuk został opracowany przez konsorcjum, którego liderem jest HSW S.A. Spółka przeprowadziła próby poligonowe Borsuka z systemem wieżowym ZSSW-30. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków przewidzianych na badania i rozwój w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Program o kryptonimie „Borsuk” startował w połowie minionej dekady, pod egidą HSW. Wówczas w wojskach zmechanizowanych RP nadal wykorzystywano 1,3 tys. starych BWP konstrukcji rosyjskiej.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Konstrukcja „Borsuka” zapewnia możliwość transportu drużyny piechoty oraz zabudowy systemu uzbrojenia zasadniczego z armatą kalibru od 30 do 40 mm. Pojazd może być wykorzystywany do zwalczania celów opancerzonych i nieopancerzonych, siły żywej i innych celów przeciwnika w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy, ochrony żołnierzy i desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników ppanc., wybuchami min improwizowanych ładunków wybuchowych IED oraz ostrzałem innymi pociskami wystrzeliwanymi z wozów opancerzonych we współdziałaniu z aktywnym systemem ochrony, wspierania ogniem broni pokładowej pododdziałów zmechanizowanych w każdych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocnej. współdziałania z pododdziałami czołgów w każdych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocne.

grupapgz.pl / Kresy.pl