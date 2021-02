Kanadyjski parlament uznał traktowanie Ujgurów w Chinach za ludobójstwo

Kanadyjski parlament głosował w poniedziałek za uznaniem łamania praw człowieka wobec Ujgurów przez chiński rząd za ludobójstwo – poinformowało BBC.

„Obecnie przeprowadza się ludobójstwo na Ujgurach i innych muzułmanach”, głosi wniosek, który został przyjęty przez kanadyjski parlament w głosowaniu stosunkiem 266-0.

Kanadyjski parlament przegłosował również, aby lobbować w Komitecie Olimpijskim w sprawie przesunięcia Igrzysk Olimpijskich, jeśli Chiny nie powstrzymają ludobójstwa.

Premier Justin Trudeau był niechętny, by przypisać to słowo do sposobu w jaki chiński rząd traktuje Ujgurów, ale cztery opozycyjne partie polityczne przewyższyły liczebnie mniejszościowy rząd liberalny i przyjęły wniosek.

Cały gabinet Trudeau, 35 ministrów, wstrzymał się od głosu w sprawie wniosku Partii Konserwatywnej. Jednak żaden liberał nie głosował przeciwko wnioskowi.

Rząd Trudeau informował w zeszłym tygodniu, kiedy media donosiły o zbliżającym się głosowaniu, że wolałby przeprowadzić dokładniejsze śledztwo przed użyciem określenia „ludobójstwo”. Rząd wolałby również podjąć działania w szerszym, międzynarodowym sojuszu.

Kanada z pewnością nie ignoruje trudnej sytuacji Ujgurów, powiedział minister finansów Marc Garneau. „Jesteśmy poważnie zaniepokojeni” – informował we wtorek. „Wyraźnie powiedzieliśmy to chińskiemu rządowi”.

ONZ i różne media donoszą o skandalicznym traktowaniu Ujgurów w obozach internowania. Mniejszość jest poddawana napaści na tle seksualnym, przymusowej sterylizacji, biciu i innym nadużyciom.

Na konferencji prasowej zwołanej przez konserwatystów w poniedziałek rano przed głosowaniem, Ujgurka zatrudniona do nauczania języka chińskiego w jednym z obozów w 2017 roku powiedziała, że ​​była świadkiem nadużyć z pierwszej ręki – między innymi zastraszania i gwałtu „Nikt nie powinien być poddawany takiemu okrucieństwu” – powiedziała.

Rząd w Pekinie zaprzecza, że ​​Ujgurowie są źle traktowani. Państwowa telewizja pokazuje Ujgurów w nieskazitelnych salach lekcyjnych, uśmiechających się i cieszących się lekcjami w „centrach reedukacji”, gdzie uczą się rezygnacji z ekstremistycznych działań i zawodów. Jednak dowody wskazują, że przechodzą oni szeroko zakrojone programy indoktrynacji psychologicznej, których celem jest skłonienie Ujgurów do bycia podległym komunistycznej partii. Ponadto Ujgurowie są wykorzystywani jako tania siła robocza do produkcji towarów sprzedawanych w Chinach i za granicą.

Przed głosowaniem organizacja praw człowieka Justice For All Canada wezwała swoich członków do skontaktowania się z lokalnymi posłami do parlamentu i zachęciła ich do zagłosowania za.

„Niezbędne jest, aby nasz rząd federalny działał zgodnie ze swoimi międzynarodowymi zobowiązaniami prawnymi w celu zapobiegania prześladowaniom i ludobójstwu nierozpoznanych, wrażliwych mniejszości etnicznych” – podała organizacja w komunikacie prasowym w niedzielę.

