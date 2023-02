Pentagon: Kolejny chiński balon szpiegowski. Tym razem nad Ameryką Łacińską

Amerykański polityk wyraził taką opinię w rozmowie z dziennikarzem portalu Al Monitor. Stwierdził on, że Turcja była "ważnym partnerem" Sojuszu Północnoatlantyckiego w przeszłości, by następnie przejść do zdecydowanej krytyki jej obecnej polityki, zwłaszcza gróźb dokonania inwazji na północną Syrię, kontrolowaną obecnie przez protegowanych Waszyngtonu - lokalnych Kurdów.

Van Hollen odniósł się do kwestii, która najbardziej rozpala obecnie relacje między Turcją a jej formalnymi zachodnimi sojusznikami. Powiedział on, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska powinny rozważyć nałożenie sankcji na Turcję, jeśli prezydent Recep Tayyip Erdogan udaremni wstąpienie Szwecji do NATO.