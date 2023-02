Pentagon: Chiński balon szpiegowski nad USA

Pentagon poinformował w czwartek, że śledzi balon zwiadowczy lecący wysoko nad północną częścią Stanów Zjednoczonych. Zostało to ogłoszone na briefingu przez rzecznika Pentagonu, generała brygady Pata Rydera.

Wojsko odmówiło podania, jak długo śledzili lot balonu, ale zauważyli, że jego tor lotu przebiegał nad wieloma ważnymi obiektami.

Not gonna lie. First, I thought this was a #ufo. Then, I thought it was @elonmusk in a Wizard of Oz cosplay scenario. But it was just a run-of-the mill Chinese spy balloon! pic.twitter.com/cBV7goF6Sv

— Chase Doak (@ckdoak) February 2, 2023