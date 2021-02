Jemeńscy Huti ostrzelali Arabię Saudyjską [+VIDEO/+FOTO]

W sobotę doszło do najbardziej intensywnego jak dotychczas ostrzału Arabii Saudyjskiej przez jemeński ruch Ansarullah, zwany też ruchem Hutich.

Jak podała telewizja Al Jazeera w sobotę wieczorem na niebie nad stolicą Arabii Saudyjskiej Rijadem widać był błyski wybuchów. W mieście słyszalny był huk. Według rzecznika skupionej wokół Saudów koalicji prowadzącej interwencję militarną w Jemenie – gen. Turkiego al-Malkiego to miejscowe wyrzutnie obrony przeciwrakietowej niszczyły środki ataku Hutich.

Al Malki twierdzi, że Jemeńczycy wystrzelili w kierunku Rijadu jedną rakietę bojową. Jednocześnie mieli skierować trzy drony wypełnione materiałem wybuchowy na miasto Dżizan. Czwarty taki dron miał zostać skierowany na miasto Chamis Muszajt. Według Saudyjczyków ich obrona przeciwpowietrzna zdołała zneutralizować rakietę i drony Hutich. Obeszło się bez ofiar. Jednak w Rijadzie element jemeńskiej rakiety spadł na dom mieszkalny przebijając jego dach. Atak został potwierdzonych przez Ansarullah.

Images from a citizen’s house in Riyadh showing scattered debris of the ballistic missile launched by the terrorist Houthi militia.https://t.co/dKg75zTYDj #SPAGOV pic.twitter.com/KwPOO8kukR

