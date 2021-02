Syryjczycy zagrożeni głodem

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych większość mieszkańców Syrii już w tej chwili jest niedożywiona.

Zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych Mark Lowcock powiedział, że „około 60 proc. syryjskiej populacji, to 12,4 mln ludzi, nie ma dostępu do dostatecznie bezpiecznego i odżywczego jedzenia.” – zacytował w sobotę portal Middle East Monitor. Lowcock twierdzi, że tylko w pandemicznym 2020 r. liczba niedojadających Syryjczyków zwiększyła się o 4,5 mln.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

„Ten wzrost może być szokujący, ale nie można powiedzieć by był zaskakujący” – powiedział przedstawiciel ONZ – „Krucha gospodarka Syrii doznała kilku kryzysów w ciągu ubiegłych 18 miesięcy”.

„Według naszych najnowszych ocen ponad pół miliona dzieci poniżej piątego roku życia w Syrii cierpi na karłowatość w wyniku chronicznego niedożywienia. Obawiamy się, że liczba ta wzrośnie. Problemy te są widoczne w wielu częściach kraju, ale sytuacja jest szczególnie zła na północnym zachodzie i północnym wschodzie, gdzie dane z badania żywnościowego pokazują, że nawet jedno na troje dzieci na niektórych obszarach cierpi na zahamowanie wzrostu” – wyjaśnił Lowcock. Przytoczył on dane z jednego z syryjskich szpitali gdzie połowę z 80 łóżek na wydziale pediatrycznym zajmują dzieci chore z powodu niedożywienia.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Lowcock wskazał na „istotną deprecjacje” syryjskiego funta, których stracił w tym okresie około dwóch trzecich wartości. Ceny podstawowych dóbr konsumpcyjnych, w tym żywności wzrosły o około 200 proc. „W rezultacie siła nabywcza znacznie się zmniejszyła. Średnie wydatki gospodarstwa domowego przekraczają obecnie średni dochód o około 20 procent. W rezultacie miliony Syryjczyków uciekają się do desperackich środków, aby przetrwać” – stwierdził Lowcock.

Do tych środków należy zadłużanie się. W ciągu ostatniego roku długi zaciągnęło 70 proc. Syryjczyków. Rolnicy wyprzedawali swoje podstawowe stada. Inni wyprzedawali mienie ruchome. Część rodzin zaczęła posyłać dzieci do pracy zamiast do szkoły.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W Syrii od 2011 r. trwa umiędzynarodowiona wojna, która kosztowała już życie co najmniej 387 tys. osób, choć liczba nieudokumentowanych zgonów może znacznie powiększać tę liczbę. Wojna przyniosła też ogromne zniszczenia materialne. Do dziś 37,5 proc. terytorium państwa pozostaje poza kontrolą władzy Syrii.

Rozległe sankcje nałożone na to państwo w zeszłym roku przez USA dodatkowo uderzyły w syryjski system finansowy i gospodarkę.

middleeastmonitor.com/kresy.pl