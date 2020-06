Nowe amerykańskie sankcje na Syrię

W środę Stany Zjednoczone nałożyły najsurowsze jak dotąd sankcje na Syrię – poinformował Reuters. W założeniu ma to zmusić prezydenta Asada do powrotu do negocjacji prowadzonych przez ONZ i doprowadzić do zakończenia trwającej prawie dekadę wojny.

Jak poinformowała w środę Agencja Prasowa Reuters, Stany Zjednoczone nałożyły nowe i jak dotąd najbardziej surowe sankcje na Syrię. Strona amerykańska nazwała działanie pierwszym smakiem szerszej kampanii nacisku przeciwko Asadowi. Sankcje zostały nałożone w momencie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego po dekadzie wojny domowej.

Nowe ograniczenia podróży i sankcje finansowe uderzają w wewnętrzne koło Asada, w tym jego żonę Asmę, którą Sekretarz Stanu Mike Pompeo określił jako „jednego z najbardziej znanych syryjskich spekulantów wojennych”. Sankcje nałożone są również na brata i siostrę Assada, a także kilku starszych generałów i milicję wspieraną przez Iran.

W oświadczeniu informującym o wyznaczeniu na mocy zarządzenia wykonawczego i ustawy o ochronie ludności cywilnej Syrii, podpisanej w grudniu przez prezydenta Donalda Trumpa – Pompeo poinformował, że nowe kroki są początkiem ciągłej kampanii nacisków gospodarczych i politycznych przeciwko Asadowi oraz zapowiedział więcej działań w nadchodzących tygodniach.

Spodziewamy się wielu sankcji i nie zatrzymamy się, dopóki Asad i jego reżim nie zakończą niepotrzebnej, brutalnej wojny z narodem syryjskim, a rząd syryjski zgodzi się na polityczne rozwiązanie konfliktu – poinformował Pompeo.

Syria była już objęta sankcjami USA i Unii Europejskiej, które zamroziły aktywa państwa oraz setki firm i osób fizycznych. Waszyngton już zakazuje transakcji dotyczących produktów naftowych i węglowodorów. Nowe sankcje mogą zamrozić aktywa każdego, kto ma do czynienia z Syrią, niezależnie od narodowości, i obejmować wiele innych sektorów. Skierowane są również do podmiotów zajmujących się kontaktami z Rosją i Iranem, głównymi sojusznikami Syrii.

Pompeo powiedział, że wszyscy objęci sankcjami odegrali kluczową rolę w utrudnianiu pokojowego politycznego rozwiązania konfliktu. Wyróżnił szczególnie żonę prezydenta Asmę i jej rodzinę. „Zwrócę szczególną uwagę na wyznaczenie po raz pierwszy Asmy al-Asad, żony Baszara al-Asada, która przy wsparciu męża i członków jej rodziny stała się jednym z najbardziej znanych syryjskich spekulantów wojennych” – przekonywał.

Władze syryjskie obwiniają zachodnie sankcje za powszechne trudności wśród zwykłych mieszkańców, gdzie załamanie waluty doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen i ludzi walczących o żywność i podstawowe środki do życia.

