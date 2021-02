Amnesty International już nie uznaje Nawalnego za więźnia sumienia

Międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka Amnesty International zrezygnowała z uznawania uwięzionego rosyjskiego opozycjonisty za „więźnia sumienia”, ponieważ dowiedziała się o jego wypowiedziach sprzed kilkunastu lat, które uznała za „mowę nienawiści”.

O wycofaniu się Amnesty International z określania Nawalnego mianem „więźnia sumienia” jako pierwszy poinformował we wtorek na Twitterze dziennikarz Aaron Maté. „Amnesty International nie może już uważać Aleksieja Nawalnego za więźnia sumienia, biorąc pod uwagę fakt, że opowiadał się on za przemocą i dyskryminacją i nie wycofał się z takich oświadczeń” – taką informację Mate otrzymał w e-mailu od tej organizacji.

AI dodała, że Nawalny jest obecnie prześladowany za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i już nie „nie wydaje oświadczeń i nie podejmuje działań, które poddawałyby w wątpliwość pokojową naturę jego działalności”. Organizacja zapewniła, że wciąż wzywa do jego natychmiastowego uwolnienia i zakończenia przez rosyjskie władze politycznych prześladowań Nawalnego.

Organizacja przyznała, że doniesienia o wypowiedziach Nawalnego z przeszłości zbiegły się z kampanią jego dyskredytacji mającą osłabić publiczne oburzenie z powodu jego uwięzienia. Anonimowe źródło Mediazony w Amnesty International zasugerowało, że za tą kampanią mogą stać „ludzie z RT [Russia Today – red.] z różnych krajów”.

New: @AmnestyUK withdraws designation of Navalny as a "prisoner of conscience." In email, Amnesty says it's "no longer able to consider Aleksei Navalny a prisoner of conscience given the fact that he advocated violence and discrimination and he has not retracted such statements." pic.twitter.com/E9m0e6lzT8

— Aaron Maté (@aaronjmate) February 23, 2021