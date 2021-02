FBI wysłało listy gończe za 14 Rosjanami, m.in. za „kucharzem Putina”

Federalne Biuro Śledcze (FBI) ogłosiło osobami poszukiwanymi 13 obywateli rosyjskich, którym Stany Zjednoczone zarzucają udział w spisku mającym na celu wpłynięcie na wynik wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku. Wśród osób, za którymi wysłano list gończy, jest Jewgienij Prigożyn, nazywany niekiedy „kucharzem Putina”.

Jak podało w czwartek FBI, poszukiwani Rosjanie to Dżejchun Asłanow, Anna Bogaczewa, Maria Bowda, Robert Bowda, Michaił Burczyk, Michaił Bystrow, Irina Kawierzina, Aleksandra Kryłowa, Wadim Podkopajew, Siergiej Połozow, Gleb Wasylczenko, Władimir Wienkow i Jewgienij Prigożyn. Co ciekawe, list gończy wysłano za nimi nie tylko w językach angielskim i rosyjskim, ale także w języku ukraińskim.

„Osoby te są poszukiwane przez FBI za ich domniemany udział w spisku mającym na celu oszukanie USA poprzez utrudnianie, obstrukcję i zwalczanie legalnych funkcji Federalnej Komisji Wyborczej, Departamentu Sprawiedliwości i Departamentu Stanu” – podało FBI. Do wskazanych działań miało dojść od początku 2014 roku do lutego 2018 roku. Jak sprecyzowano, chodziło o próby „dotarcia do jak największej liczby Amerykanów” m.in. w celu ingerencji w wybory w 2016 roku. FBI przypomniało, że w lutym 2018 roku USA objęły te osoby aktem oskarżenia.

Osobny list gończy wysłano za Konstantinem Kilimnikiem, który miał dopuszczać się spisku i utrudniania działalności wymiaru sprawiedliwości USA między lutym a kwietniem 2018 roku. FBI zaoferowało nagrodę w wysokości do 250 tys. dolarów za informacje, które pozwolą ująć Kilimnika.

These individuals are wanted by #FBI for their alleged involvement in conspiracy to defraud US by impairing, obstructing & defeating the lawful functions of FEC, DOJ & Dept of State. This occurred from early 2014 to February of 2018. https://t.co/cgthtZJh1H pic.twitter.com/Zt8RujODqA

— FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021