Chaos na amerykańskich lotniskach [+VIDEO]

W niedzielę na największych amerykańskich lotniskach doszło do chaosu spowodowanego przez spowalniające odprawę procedury kontrolne wprowadzone ostatnio przez Donalda Trumpa. Wracający do kraju Amerykanie czekali w wielogodzinnych kolejkach na wpuszczenie do USA narzekając, że naraża ich to na zarażenie się koronawirusem.

Jak podaje New York Times, gigantyczne kolejki utworzyły się na 13 lotniskach, które wyznaczono do obsługi lotów z Europy. Zgodnie z obowiązującymi od piątku zasadami Amerykanie oraz obcokrajowcy posiadający w USA prawo pobytu, wracający z krajów objętych ograniczeniami podróżowania z powodu pandemii koronawirusa, podlegają wywiadowi przeprowadzanemu przez celnika. Funkcjonariusz pyta ich m.in. o ich stan zdrowia. Jeśli nie wykazują objawów infekcji, są zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny w swoich domach. W zależności od ewentualnych objawów mogą zostać poddani dodatkowemu badaniu medycznemu oraz federalnej kwarantannie.

Mimo iż władze zapewniają, że wywiad zajmuje około minuty, nowe procedury spowodowały gigantyczne zatory. Jak podaje agencja AFP, sfrustrowani pasażerowie narzekali na wielogodzinne kolejki, zatłoczone i niehigieniczne warunki oczekiwania oraz ogólny nieład systemu sprawdzania ludzi pod kątem objawów wirusa. „Jeśli wcześniej nie mieliśmy wirusa, mamy dużą szansę na jego złapanie!” – powiedziała telewizji CNN jedna z pasażerek.

„Przyleciałam wczoraj na [lotnisko O’Hare w Chicago] z Heathrow około 15:30. To był chaos. Nikt niczego nie wyjaśniał” -powiedziała BBC inna z podróżujących.

Right now at O’Hare airport in Chicago: Thousands of people are waiting for hours due to “enhanced #CoronaVirus screening" procedures… This is not good, Trump has literally created a perfect storm to transmit #COVID19. Don’t even know where to start with this one.#Chicago pic.twitter.com/fOUQZfqxX7 — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) March 15, 2020

Massive #airport chaos caused by #coronavirus screening were seen at US airports. Under the new regulations that went into effect Friday, travelers from most areas of Europe, China and Iran now face "enhanced entry screening." pic.twitter.com/9YeF7Sj7lq — Global Times (@globaltimesnews) March 15, 2020

W związku z zatorami na lotnisku O’Hare gubernator Illinois J.B. Pritzker interweniował w Białym Domu uzyskując zapewnienie, że władze federalne, które odpowiadają za odprawy, zwiększą liczbę personelu na lotnisku.

„Obecnie pracujemy nad zwiększeniem możliwości kontroli i współpracujemy z liniami lotniczymi w celu przyspieszenia tego procesu” – napisał na Twitterze p.o. sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego Chad Wolf. „Rozumiem, że jest to bardzo stresujące. W tych niespotykanych czasach prosimy o cierpliwość” – dodawał Wolf.

Przypomnijmy, że w czwartek Donald Trump poinformował o wstrzymaniu od piątku ruchu między Stanami Zjednoczonymi a 26 krajami Europy. W sobotę rozszerzył ten zakaz o Wielką Brytanię i Irlandię. Obywatele amerykańscy oraz osoby mające prawo pobytu w USA mają jednak prawo powrotu do ojczyzny.

