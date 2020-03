Trump zawiesza loty między Europą, a Stanami Zjednoczonymi

Donald Trump poinformował w czwartkowym expose, że od piątku ruch lotniczy z państwami europejskimi zostaje zawieszony – informuje The Times of Israel. Wyjątkiem jest Wielka Brytania.

Donald Trump ogłosił w czwartek zaostrzenie podróży samolotami pasażerskimi – informuje portal. Wstrzymany zostanie ruch między Stanami Zjednoczonymi, a 26 krajami Europy. Jak twierdzi prezydent, te obostrzenia mają spowolnić roznoszenie się wirusa i jego ekonomiczne szkody.

Zakaz lotów będzie trwał przez trzydzieści dni, od godziny 11:59 w piątek. Prezydent Trump obwinił przywódców Europy o niewystarczająco szybkie działanie przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

„Podjęliśmy ratującą życia decyzję jeśli chodzi o Chiny. Teraz podejmujemy taką samą decyzję w stosunku do Europy” – mówił Donald Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że decyzja ta nie będzie dotyczyć Zjednoczonego Królestwa i możliwe są od niej wyjątki dla obywateli amerykańskich.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przy ONZ Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził, że zasięg koronawirusa jest już tak duży, że można mówić o pandemii.

WHO zorganizowała w środę specjalną konferencję prasową w sprawie rozprzestrzeniania się na świecie groźnego wirusa. Jak stwierdził jej szef mamy już do czynienia z pandemią. Ghebreyesus powiedział – „To nie jest tylko kryzys zdrowia publicznego. To kryzys, który dotknie każdy sektor, więc każdy sektor i każda osoba musi być zaangażowana w walkę. Od początku powiedziałem, że kraje muszą przyjąć podejście oparte na rządach i społeczeństwie, oparte na kompleksowej strategii zapobiegania infekcjom, ratowania życia i minimalizacji skutków” – pisaliśmy.

Pandemia to taka forma epidemii, która przekracza granice jednego kontynentu i rozpowszechnia się na całym świecie. Jak do tej pory wykryto 121 tysięcy przypadków zakażeń w 114 krajach. Około 4,3 tysiąca osób zmarło. Najbardziej zagrożone kraje, w których liczba zakażonych jest wyższa niż 1000 to Chiny, USA, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Iran i Korea Południowa. Jednak w Chinach, w których pojawił się nowy groźny wirus, są już dane o wyhamowaniu epidemii.

„Pandemia nie jest słowem używanym lekceważąco lub nieostrożnie. To słowo, którego niewłaściwe użycie może wywołać nieuzasadniony strach lub nieuzasadnioną akceptację zakończenia walki, prowadząc do niepotrzebnego cierpienia i śmierci” – podkreślił szef WHO.

Kresy.pl/The Times of Israel