Władze rosyjskie zamierzają werbować więcej migrantów, aby wysłać ich na wojnę na Ukrainie, aby uniknąć mobilizacji wewnętrznej przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku – twierdzi brytyjski wywiad.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o tym w serwisie społecznościowym X (wcześniej znanym jako Twitter) powołując się na dane wywiadowcze.

Jak zauważono w przeglądzie, od końca czerwca 2023 roku Rosja apelowała do obywateli państw sąsiadujących z ogłoszeniami o naborze osób do walki na Ukrainie.

W Armenii i Kazachstanie w Internecie można było zobaczyć reklamy oferujące płatności początkowe w wysokości 495 000 rubli (5140 dolarów) i pensje zaczynające się od 190 000 rubli (1973 dolarów). W północnym regionie Kustanaj w Kazachstanie zaobserwowano wysiłki rekrutacyjne, atrakcyjne dla etnicznej ludności rosyjskiej.

