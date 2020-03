Adrian Zandberg: Jeżeli dana firma płaci podatki na Seszelach czy na Cyprze, to tam powinna się teraz zwrócić o pomoc

Wczoraj jednym z gości programu „Fakty po Faktach” w TVN 24 był Adrian Zandberg, jeden z liderów Partii Razem. Rozmowa dotyczyła działań państwa, w kontekście epidemii koronawirusa. Adrian Zandberg stwierdził w czasie programu, że firmy powinny oczekiwać pomocy od tych państw, w których płacą podatki.

Rozmowa dotyczyła między innymi pomocy państwa dla przedsiębiorców. Zandberg stwierdził, że firmy, które nie płaciły w Polsce podatków, nie powinny teraz domagać się od państwa polskiego pomocy. „Jeżeli dana firma płaci podatki na Seszelach, na Cyprze, na Antylach Holenderskich, to moim zdaniem ta firma powinna się teraz zwrócić o pomoc publiczną do Seszeli, do Cypru, do Antyli Holenderskich, a nie do polskiego państwa” – stwierdził lider Partii Razem.

„Tarcza antykryzysowa” ma opierać się na pięciu filarach: obronie przed utratą miejsc pracy, wsparciu dla służby zdrowia, bezpieczeństwu systemu finansowego, wsparciu dla przedsiębiorców oraz inwestycjach publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane instytucje takie jak: Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Bank Gospodarki Kredytowej.

tvn24 / kresy.pl