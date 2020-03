Szef MON: Od poniedziałku 2500 żołnierzy będzie pilnowało polskich granic

W niedzielę służbę na granicach pełniło tysiąc żołnierzy, a od poniedziałku zaangażowanych we współpracę z innymi służbami będzie 2,5 tysiąca żołnierzy – zapowiedział w niedzielę wieczorem Mariusz Błaszczak – minister obrony narodowej.

Błaszczak stwierdził w niedzielnym wydaniu Wiadomości TVP, że władze będą koncentrowały się na zapewnieniu bezpieczeństwa na granicach. „Zależy nam na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo, stąd zaangażowanie żołnierzy Wojska Polskiego. To jest właśnie istota służby, żeby zapewniać bezpieczeństwo na co dzień” – stwierdził minister.

Jak podała Państwowa Agencja Prasowa (PAP), minister poinformował, że w niedzielę 1000 żołnierzy pełniło służbę na granicach. „Są to żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ale także żołnierze wojsk operacyjnych, np. wojska inżynieryjne” – dodał. Zaznaczył, że od poniedziałku ponad 2,5 tys. żołnierzy będzie zaangażowanych we współpracę z innymi służbami na granicach.

„Zadaniem państwa polskiego jest pomoc obywatelom naszego kraju w sytuacji, w trudnej sytuacji, bo znaleźliśmy się obiektywnie rzecz biorąc w trudnej sytuacji. Tu jest ważna solidarność, wzajemne wspieranie się – stąd na przykład żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej opiekują się kombatantami, a więc osobami najstarszymi, które są w grupie ryzyka” – powiedział szef MON.

Zaznaczył także, że jest dumny z postawy polskich żołnierzy. „Fantastycznie sprawdzają się żołnierze WOT, oni są na pierwszej linii, dlatego że takie są zadania piątego, najmłodszego rodzaju sił zbrojnych” – powiedział minister.

Błaszczak stwierdził, że zaangażowani są także przedstawiciele wojsk operacyjnych m.in. lotnicy, którzy transportują drogą lotniczą środki medyczne.

Wojska inżynieryjne zakończyły zabezpieczanie granicy na przejściach Żytowań i Łęknica pic.twitter.com/wkH1rxhUbK — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 15, 2020

Mariusz Błaszczak zapytany został także o fake newsy dotyczące m.in. zamykania polskich miast.

„Żyjemy w XXI wieku. Media społecznościowe są bardzo rozwinięte. To jest szansa, dlatego że informacja błyskawicznie dociera do szerokiego grona odbiorców, ale to są też pewne zagrożenia, wynikające z fake newsów, z informacji niesprawdzonych, które są prezentowane, publikowane z niewiedzy, ale też być może ze złej woli” – stwierdził szef MON.

Minister zaapelował o sprawdzanie i rzetelne weryfikowanie otrzymywanych informacji. „Proszę zasięgać informacji w źródłach rządowych, w instytucjach państwowych” – dodał. Zaznaczył przy tym, że fake newsy są niestety często powielane.

„Nie będą zamykane miasta, nie ma problemu, jeżeli chodzi o żywność, zakłady spożywcze mają moce produkcyjne” – podkreślił.

Zaznaczył, że codziennie odbywają się posiedzenia zespołu kryzysowego z premierem Mateuszem Morawieckim. Zaznaczył także, że rząd jest aktywny w kwestii informowania na temat zagrożenia koronawirusem.

„Ja ze swojej strony też zorganizowałem zespół, którego zadaniem jest koordynacja działań dotyczących funkcjonowania Wojska Polskiego, współpracy Wojska Polskiego z innymi służbami” – dodał.

Wojska operacyjne, @terytorialsi i Żandarmeria będą wspierać @Straz_Graniczna w ochronie granicy,podczas patroli i w rozbudowie posterunków.Wojsko udostępni sprzęt i pojazdy.Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Puławach przeprowadza badania próbek na obecność #koronowirus pic.twitter.com/z74LBxuYhm — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 14, 2020

Minister stwierdził, że nie ma złudzeń, że sytuacja związana z koronawirusem negatywnie odbije się na gospodarce. „Dziś najważniejsze jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Nikt nie zostanie zostawiony samemu sobie, również przedsiębiorcy” – zapewnił Błaszczak, odnosząc się do pytań dotyczących ewentualnego rządowego wsparcia dla przedsiębiorców.

W piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Przywrócono kontrole na wszystkich granicach. Odbywa się klasyczna odprawa graniczna wraz z procedurą sanitarną. Cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Polski. Zawieszone zostają regularne międzynarodowe połączenia osobowe lotnicze i kolejowe, ale nie samochodowe. Obywatele Polski wracający w ten sposób do kraju będą przechodzić 14-dniową kwarantannę – w domu bądź w miejscu wyznaczonym przez wojewodę. Osoby, u których na granicy zostaną stwierdzone symptomy chorobowe, będą przekazywane do najbliższego szpitala.

W poprzednich dniach pisaliśmy także o rozporządzeniach MSWiA: w sprawie przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową RP, będącą granicą wewnętrzną strefy Schengen oraz ws. czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych obiecało z kolei w niedzielę wsparcie dla Polaków chcących wrócić do kraju z zagranicy. W niedzielę odbyło się także kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Aktualnie w Polsce potwierdzono 123 przypadki zakażenia koronawirusem.

pap / fakty.interia.pl / kresy.pl