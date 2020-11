Płyn do dezynfekcji i leki od Polski dla Kazachstanu i Uzbekistanu [+VIDEO]

Polska w ramach pomocy wysłała do Kazachstanu i Uzbekistanu m.in. płyn do dezynfekcji i leki, warte łącznie ponad milion złotych. W akcji współpracowały m.in. MSZ, MON i PGNiG. Wiceszef MSZ zaznacza, że „polska pomoc wynika z solidarności międzynarodowej i liczny na dalsze zacieśnianie polsko-kazachskiej i polsko-uzbeckiej przyjaźni”.

We wtorek MSZ poinformowało, że w ramach akcji pomocowej Polska wysłała do dwóch krajów Azji Środkowej pomoc do zwalczania koronawirusa, o łącznej wartości ponad miliona złotych. Do Kazachstanu trafi płyn do dezynfekcji oraz leki o wartości ponad 200 tys. zł. Z kolei do Uzbekistanu trafią maseczki, termometry, leki i płyn do dezynfekcji o łącznej wartości ponad 800 tys. zł.

Pomoc wysłano lotniczym konwojem humanitarnym. Transport wyleciał do Kazachstanu i Uzbekistanu we wtorek rano.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Polskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało również, że w akcję zorganizowania pomocy dla Kazachstanu i Uzbekistanu, oprócz instytucji administracji państwowej, były zaangażowane m.in. takie spółki i firmy, jak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polfa Tarchomin, Fundacja Lotos i Fundacja PKO.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński w komunikacie resortu zaznaczył, że „możemy solidarnie pomagać najbardziej potrzebującym poza granicami” dzięki współpracy krajowych instytucji, jak MSZ, MON, Fundacja Solidarności Międzynarodowej oraz spółek skarbu państwa oraz fundacji. Zwrócił też uwagę, że akcja pomocy została zrealizowana „pomimo utrzymujących się w naszym kraju wyzwań związanych z kryzysem pandemicznym”.

Wiceminister Jabłoński powiedział również, że „wysyłając pomoc rzeczową do Kazachstanu i Uzbekistanu, dzielimy się tym, co mamy z krajami będącymi w trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID-19”. Podkreślił też, że „Kazachstan wraz z Uzbekistanem są ważnymi partnerami Polski w Azji Centralnej, a polska pomoc wynika z solidarności międzynarodowej”. Ponadto, wyraził nadzieję, że gest polskiej strony „będzie kolejnym krokiem do zacieśniania polsko-kazachskiej i polsko-uzbeckiej przyjaźni”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Polska akcja pomocowa adresowana do sąsiadów i przyjaciół na Wschodzie jest ważnym elementem polskiej polityki zagranicznej. Od wybuchu pandemii COVID-19 konwoje humanitarne zostały zorganizowane na rzecz Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu. Do Kirgistanu i Tadżykistanu udały się zespoły polskich lekarzy, pielęgniarzy i ratowników medycznych Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej” – zaznacza w komunikacie MSZ.

Przeczytaj: Polska pomoc humanitarna trafia do ukraińskich szpitali

MSZ / Kresy.pl