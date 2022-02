USA chcą udzielić gwarancji papierom dłużnym Ukrainy

Władze USA zaoferowały Ukrainie gwarancje długu państwowego w wysokości do 1 miliarda dolarów.

Informację taką podała we wtorek agencja informacyjna TASS. Powołuje się ona na oświadczenie sekretarza stanu USA Anthony’ego Blinkena. Szef amerykańskiej dyplomacji uzasadnił, że ruch taki jest wykonywany przez Waszyngton w celu wsparcia reform w tym kraju.

Jak wynika z oświadczenia, Blinken odnosi się do reform realizowanych we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. „Ta oferta, w połączeniu z silnym partnerstwem między Ukrainą, MFW, innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, G7 i innymi dawcami pomocy dwustronnej, wzmocni zdolność Ukrainy do zapewnienia stabilności gospodarczej, wzrostu i dobrobytu obywateli w obliczu destabilizujących działań Rosji” – stwierdził sekretarz stanu.

Blinken przypomniał przy tym, że ​​Stany Zjednoczone i ich sojusznicy „w ostatnich latach udzielili Ukrainie pomocy w osłonie jej gospodarki w obliczu rosyjskiej presji”. Sekretarz stanu zwrócił uwagę na fakt, że „od 2014 do 2016 roku Stany Zjednoczone trzykrotnie udzieliły Ukrainie gwarancji na pożyczki państwowe o wartości 1 mld USD”. Według sekretarza stanu USA, „odgrywało to kluczową rolę we wspieraniu Ukrainy w pomyślnej stabilizacji gospodarki” i realizacji „odważnego programu reform”.

W tym samym oświadczeniu poinformowano, że amerykański Export-Import Bank (Eximbank) „zamierza przeznaczyć do 3 miliardów dolarów na ułatwienie nabywania amerykańskich towarów i usług na projekty na Ukrainie”.

tass.ru/kresy.pl