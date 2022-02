Amerykanie przenoszą swoją ambasadę do Lwowa

Szef amerykańskiej dyplomacji zadeklarował, że pozostający na Ukrainie dyplomaci USA przeniosą się z Kijowa do Lwowa.

W specjalnym oświadczeniu opublikowanym 14 lutego na stronie internetowej Departamentu Stanu jego szef zadeklarował – „Nie mam wyższego priorytetu niż bezpieczeństwo i ochrona Amerykanów na całym świecie i to oczywiście obejmuje naszych kolegów służących w naszych placówkach za granicą”.

W tym kontekście Blinken ogłosił – „Mając to na uwadze, jesteśmy w trakcie tymczasowego przenoszenia działalności naszej ambasady na Ukrainie z naszej ambasady w Kijowie do Lwowa, ze względu na dramatyczne przyspieszenie rozbudowy sił rosyjskich”. Zaznaczył przy tym, że amerykańscy dyplomaci pozostają w kontakcie z władzami państwa-gospodarza i zapewnił, że Waszyngton nadal dokłada starać w celu deeskalacji sytuacji między Ukrainą a Rosją.

„Te rozważne środki ostrożności w żaden sposób nie podważają naszego poparcia dla Ukrainy ani naszego zaangażowania na rzecz Ukrainy. Nasze zaangażowanie na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy jest niezachwiane.” – napisał w swoim oświadczeniu szef amerykańskiej dyplomacji – „Kontynuujemy również nasze szczere wysiłki na rzecz osiągnięcia dyplomatycznego rozwiązania i pozostajemy zaangażowani w kontakt z rządem rosyjskim”. Blinken zadeklarował wobec Rosji, że „Ścieżka dyplomacji pozostaje dostępna, jeśli Rosja zdecyduje się zaangażować w dobrej wierze. Z niecierpliwością czekamy na powrót naszych pracowników do ambasady, gdy tylko pozwolą na to warunki”.

Sekretarz stanu zawarł w swoim oświadczeniu jeszcze jeden apel – „gorąco zachęcamy wszystkich pozostałych obywateli USA na Ukrainie do natychmiastowego opuszczenia kraju”.

Informacje o przenoszeniu amerykańskich dyplomatów do Lwowa już w niedzielę pojawiły się w ukraińskich mediach.

Jak pisaliśmy, w piątek rząd Kanady wezwał Kanadyjczyków do natychmiastowego opuszczenia Ukrainy. Ma to związek z obawami o rosyjską inwazję na Ukrainę. W związku z zaostrzającą się sytuacją wokół Ukrainy MSZ Niemiec wezwało w sobotę swych obywateli do opuszczenia tego kraju. Ogłoszono także natychmiastowe zamknięcie Konsulatu Generalnego w Doniecku (ma obecnie siedzibę w Dnieprze). Wcześniej USA, Wielka Brytania, Dania, Łotwa i Estonia wezwały swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy. W sobotę zaapelowała o to do swoich obywateli także Litwa.

W piątek MSZ Izraela ogłosiło ewakuację rodzin dyplomatów oraz Izraelczyków, którzy pracują w ambasadzie w Kijowie jako personel. Podobne decyzje podjęły ostatnio władze Norwegii, Łotwy czy Czarnogóry. Już wcześniej ewakuację rodzin swoich dyplomatów z Ukrainy ogłosiły Stany Zjednoczone, Kanada i kilka innych krajów. Wielka Brytania wezwała w piątek swoich obywateli, by wyjechali z Ukrainy, „póki komercyjne środki [transportu-red.] są jeszcze dostępne”. Według nieoficjalnych doniesień, rząd Izraela obawia się, jak mogą rozwinąć się rozpoczęte ostatnio wspólne, rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe na Białorusi.

