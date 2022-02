Media: ambasada USA ewakuuje się z Kijowa do Lwowa

Amerykańscy dyplomaci, którzy jeszcze pozostali w Kijowie, są ewakuowani do Lwowa – dowiedział się ukraiński portal Europejska Prawda. Ma to związek z doniesieniami amerykańskiego wywiadu o rosnącym prawdopodobieństwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Europejska Prawda napisała w niedzielę, powołując się na źródło w amerykańskiej służbie dyplomatycznej, że dyplomaci USA z ambasady w Kijowie, którzy nie zostali ewakuowani za granicę, są tymczasowo przenoszeni do Lwowa.

Decyzję o relokacji podjęto w trybie pilnym w reakcji na zmianę oceny bezpieczeństwa. Europejska Prawda pisała w niedzielę po godzinie 16. czasu polskiego, że przejazd dyplomatów do Lwowa właśnie trwa. Do Lwowa przenoszą się m.in. Charge d’Affaires Kristina Kvien i naczelnicy wydziałów.

W amerykańskiej placówce w Kijowie pozostanie jedynie „personel techniczny”, w szczególności w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa budynku.

Rozmówca ukraińskiego portalu powiedział, że jest to decyzja tymczasowa, ale nie potrafił powiedzieć, kiedy amerykańscy dyplomaci wrócą do Kijowa. Według niego stanie się to wtedy, gdy pozwoli na to stan bezpieczeństwa.

W sobotę Departament Stanu nakazał opuszczenie Ukrainy dyplomatom, którzy nie piastują kluczowych stanowisk.

Lwowski portal Zaxid.net pisze, że wcześniej przeniesienie do Lwowa swoich ambasad ogłosiły Kanada i Australia. Niemcy ewakuują do Lwowa swój konsulat generalny z miasta Dniepr.

W sobotę MSZ Rosji zdecydowało się „zoptymalizować” personel swoich misji dyplomatycznych na Ukrainie. Rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa wskazała, że powodem „optymalizacji” są „możliwe prowokacje ze strony reżimu kijowskiego lub państw trzecich”.

Jak pisaliśmy, w piątek rząd Kanady wezwał Kanadyjczyków do natychmiastowego opuszczenia Ukrainy. Ma to związek z obawami o rosyjską inwazję na Ukrainę. W związku z zaostrzającą się sytuacją wokół Ukrainy MSZ Niemiec wezwało w sobotę swych obywateli do opuszczenia tego kraju. Ogłoszono także natychmiastowe zamknięcie Konsulatu Generalnego w Doniecku (ma obecnie siedzibę w Dnieprze). Wcześniej USA, Wielka Brytania, Dania, Łotwa i Estonia wezwały swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy. W sobotę zaapelowała o to do swoich obywateli także Litwa.

W piątek MSZ Izraela ogłosiło ewakuację rodzin dyplomatów oraz Izraelczyków, którzy pracują w ambasadzie w Kijowie jako personel. Podobne decyzje podjęły ostatnio władze Norwegii, Łotwy czy Czarnogóry. Już wcześniej ewakuację rodzin swoich dyplomatów z Ukrainy ogłosiły Stany Zjednoczone, Kanada i kilka innych krajów. Wielka Brytania wezwała w piątek swoich obywateli, by wyjechali z Ukrainy, „póki komercyjne środki [transportu-red.] są jeszcze dostępne”. Według nieoficjalnych doniesień, rząd Izraela obawia się, jak mogą rozwinąć się rozpoczęte ostatnio wspólne, rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe na Białorusi.

Podobne wezwanie do niższych rangą dyplomatów i ich rodzin wystosowała także po raz pierwszy Unia Europejska. Wcześniej Bruksela komentowała wycofywanie przez poszczególne kraje dyplomatów z Ukrainy jako przedwczesne.

Kresy.pl / eurointegration.com.ua / zaxid.net