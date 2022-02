USA wysłały Ukrainie 180 ton amunicji [+FOTO]

W niedzielę w Kijowie wylądowały dwa kolejne samoloty z USA, które dostarczyły amerykańską amunicję, m.ni. do granatników. Transport ważył 180 ton. „Nasi przyjaciele nie śpią” – napisał na Twitterze ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.

Reznikow poinformował w niedzielę, że dwa kolejne samoloty dostarczyły 180 ton amunicji. „Otrzymaliśmy w sumie 17 transportów o wadze prawie 1500 ton! Nasi przyjaciele nie śpią” – napisał.

🛫🛬 Two birds ➡️ defense aid from the 🇺🇸 ➡️ 180 tons of ammunition for @ArmedForcesUkr! In total, we received 17 birds weighing almost 1,500 tons! Our friends are not sleeping! 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @StateDept @DeptofDefense pic.twitter.com/y7chf7vhw4

