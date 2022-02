Litewskie Stingery trafiły na Ukrainę [+FOTO/+VIDEO]

Zgodnie z zapowiedziami Litwa wysłała Ukrainie rakiety Stinger, a także wozy Humvee.

Ministerstwo obrony Ukrainy podało w niedzielę, że na lotnisku Boryspol w Kijowie wylądował samolot z kolejną partią pomocy wojskowej z Litwy.

Według ministerstwa na pokładzie transportowca Boeing C-17 Globemaster do Kijowa przyleciała partia przeciwlotniczych zestawów rakietowych Stinger przekazana przez Litwę w ramach rozszerzonej pomocy wojskowej. Oprócz tego poinformowano o przysłaniu amunicji „obronnego przeznaczenia”, mienia i sprzętu wojskowego, w tym kamizelek kuloodpornych.

the same bird. the same landing. the same Stingers 🇺🇦🇱🇹🇺🇸 pic.twitter.com/IAWmBKfKrX

Jak wynika z wpisu ambasady USA na Ukrainie, na pokładzie samolotu były też pojazdy wojskowe Humvee.

Great to see Lithuania’s delivery of Stinger missiles and Humvees to Ukraine today and yesterday. This is what Allied support for Ukraine’s defense looks like. We #StandwithUkraine pic.twitter.com/kiPxbewBya

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 13, 2022