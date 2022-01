Ukraina: mamy więcej broni przeciwpancernej niż Rosja czołgów przy granicy

Szef ukraińskiego resortu obrony powiedział, że Rosja ściągnęła nad granicę 300 czołgów więcej, ale zapewnia, że liczba ukraińskich systemów przeciwpancernych jest jeszcze większa.

W piątek podczas obrad ukraińskiego parlamentu, deputowani kierowali pytania do rządu. Odpowiadał m.in. minister obrony, Ołeksij Reznikow. Podczas swojego wystąpienia mówił m.in. o koncentracji rosyjskich sił pancernych przy granicach Ukrainy.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

„Rosja sprowadziła o 300 czołgów więcej niż wiosną [2021 roku-red.], ale liczba nowoczesnej broni przeciwpancernej, jaką mają dziś nasi żołnierze, takich jak Stugna czy Korsar, jest znacznie większa niż liczba potencjalnych celów” – powiedział Reznikow.

Zobacz: Ukraińcy chwalą się skutecznością swojego systemu przeciwpancernego Korsar [+VIDEO]

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Jestem pewien, że wszyscy śledziliście nowe wiadomości. Nie mogą podać dokładnej liczby [zachodnich systemów przeciwpancernych – red.] otrzymanych jako pomoc, ale mogę powiedzieć, że jest bardziej optymistyczna niż ta, którą podawały media” – dodał ukraiński minister.

PRZECZYTAJ: Prof. Zapałowski: dla Rosji planem minimum jest federalizacja Ukrainy

Jak pisaliśmy, w czwartek prezydent USA Joe Biden potwierdził w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim gotowość do zdecydowanej reakcji USA w razie agresji Rosji na Ukrainę.

Czytaj także: Większość Niemców nie popiera wysyłania broni na Ukrainę [SONDAŻ]

Wśród uzbrojenia, jakie Amerykanie dostarczyli Ukraińcom w ostatnim czasie, są jednorazowe granatniki systemu M141 Bunker Defeat Munition (BDM) – SMAW-D. To tzw. bunker bustery, przeznaczone do niszczenia umocnień, a także lekko opancerzonych pojazdów.

Jak podają ukraińskie media, w ramach pomocy wojskowej Ukraina otrzymuje amerykańskie, przenośne, rakietowe systemy przeciwlotnicze Stinger i granatniki przeciwpancerne Mk 153 SMAW. Wielka Brytania dostarczyła Ukraińcom lekkie systemy przeciwpancerne NLAW, w liczbie około 2 tysięcy. Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace nie wykluczył, że jego państwo wyśle Ukrainie jeszcze więcej broni. Ponadto, Amerykanie zgodzili się, by Litwa, Łotwa i Estonia wysłały Ukrainie swoją broń wyprodukowaną w USA. W ramach tej zgody Estonia może wysłać Ukrainie rakiety przeciwpancerne Javelin, a Litwa rakiety Stinger. Z kolei Kanada rozważa wysłanie sprzętu wojskowego i broni defensywnej dla ukraińskiej obrony terytorialnej.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że trzeci z kolei transport broni i sprzętu dotarł na Ukrainę we wtorek. Oficjalnie strona ukraińskie mówiła o „nowoczesnym sprzęcie i amunicji przeznaczenia obronnego” z USA, nie podając żadnych szczegółów. Nieoficjalne, na Ukrainę dotarło 300 pocisków systemu ppk Javelin oraz amunicja do niszczenia bunkrów. Dodajmy, że wśród uzbrojenia, jakie Amerykanie dostarczyli Ukraińcom w ostatnim czasie, są jednorazowe granatniki systemu M141 Bunker Defeat Munition (BDM) – SMAW-D. To tzw. bunker bustery, przeznaczone do niszczenia umocnień, a także lekko opancerzonych pojazdów.

Przeczytaj: Polska zaproponowała Ukrainie sprzęt militarny

Czytaj również: Ambasador Ukrainy: rozmawiamy z Polską jakiego sprzętu i amunicji potrzebujemy

Pod koniec czerwca 2020 r. na jednym z poligonów w obwodzie czernichowskim miały miejsce testy zdawczo-odbiorcze rakiet różnego typu, m.in. RK-3K z tandemową głowicą kumulacyjną i RK-3OF z głowicą odłamkowo-wybuchową, dla lekkiego systemu przeciwpancernego kal. 107 mm Korsar. Media zaznaczały też, że system „Korsar” jest używany przez ukraińską armię dość krótko, od 2017 roku, ale zdążył już potwierdzić swoją skuteczność w warunkach bojowych. Bronią tą interesuje się też „dość szerokie grono klientów zagranicznych”, z których część zamówiła łącznie kilkaset zestawów Korsar z tysiącami rakiet. Według analiz ukraińskich wojskowych, na podstawie wykorzystania broni określili, że liczba trafień przy strzelaniu z systemu Korsar sięga 90 procent, podczas gdy w przypadków starszych ppk, z czasów radzieckich, było to 50-60 procent. Zasięg wynosi od 100 do 2500 metrów.

112.international / Kresy.pl