USA wysłały na Ukrainę granatniki do niszczenia bunkrów SMAW-D „bunker buster” [+FOTO]

Wśród uzbrojenia, jakie Amerykanie dostarczyli Ukraińcom w ostatnim czasie, są jednorazowe granatniki systemu M141 Bunker Defeat Munition (BDM) – SMAW-D. To tzw. bunker bustery, przeznaczone do niszczenia umocnień, a także lekko opancerzonych pojazdów.

Serwis informacyjny Departamentu Obrony USA zamieścił kilka dni temu fotoreportaż, prezentujący pakowanie i przygotowanie broni, amunicji i sprzętu, przeznaczonego do wysłania na Ukrainę. Przygotowania miały miejsce w piątek 21 stycznia br. w bazie Sił Powietrznych USA w Dover, w stanie Delaware. Zaznaczono, że misja realizowana jest w ramach programu Foreign Military Sales.

Przypomnijmy, że transport ten dotarł na Ukrainę we wtorek. Oficjalnie strona ukraińskie mówiła o „nowoczesnym sprzęcie i amunicji przeznaczenia obronnego” z USA, nie podając żadnych szczegółów. Nieoficjalne, na Ukrainę dotarło 300 pocisków systemu ppk Javelin oraz amunicja do niszczenia bunkrów.

Opublikowane przez Amerykanów zdjęcia potwierdzają, że wśród wysłanego na Ukrainę uzbrojenia i sprzętu są nie tylko elementy systemu Javelin, ale również systemu M141 Bunker Defeat Munition (BDM), czyli wspomnianej broni przeznaczonej do niszczenia umocnień. Jest ona też znana jako SMAW-D (ang. Shoulder-launched Multipurpose Assault Weapon – Disposable, pol. Odpalana z ramienia wielozadaniowa broń uderzeniowa – jednorazowego użytku). Zasadniczo, to jednorazowy granatnik wielozadaniowy.

O tym, że chodzi o ten rodzaj uzbrojenia, świadczą oznaczenia na kontenerach-pojemnikach transportowych. Nie wiadomo dokładnie, ile tego rodzaju wyrzutni z pociskami wysłano Ukraińcom. Na zdjęciach widać dwie palety po 50 kontenerów.

System BDM / SMAW-D został wprowadzony do użytku w armii USA pod koniec lat 90. XX wieku. Został opracowano zasadniczo do niszczenia umocnień, jak bunkry, bariery betonowe czy ściany, jednak jest też skuteczny np. przeciwko celom lekko opancerzonym. Sprawdza się dobrze w warunkach walki miejskiej. Okazał się przydatny w Afganistanie, przy niszczeniu sieci umocnionych jaskiń.

Broń ma kaliber 83 mm, waży nieco ponad 7 kg i posiada zasięg skuteczny od 15 do 500 metrów, przy czym część źródeł podaje dłuższy dystans. Przed wystrzałem, wyrzutnia jest wydłużana z ok. 80 do 140 cm. Pocisk wyposażony jest w głowicę kumulacyjną podwójnego zastosowania (HEDP), która jest aktywowana przez specjalny „kruszący się” przełącznik na czubku, pozwalający rozróżnić między celami „twardymi” a „miękkimi”. Przy trafieniu w te drugiej kategorii, np. umocnienia z worków z piaskiem, detonacja jest opóźniana do czasu, aż pocisk zagłębi się w cel. W przypadku celów „twardych” detonacja jest natychmiastowa.

Pocisk systemu BDM / SMAW-D potrafi pokonać beton grubości do 20 cm, ścianę z cegieł grubości do 30 cm lub zaporę z worków z piaskiem o grubości nawet 2,1 m. Może też przebić pancerz takich pojazdów opancerzonych, jak transportery kołowe BTR-80 czy wozów piechoty BMP-2.

Jak podają ukraińskie media, w ramach pomocy wojskowej Ukraina otrzymuje amerykańskie, przenośne, rakietowe systemy przeciwlotnicze Stinger i granatniki przeciwpancerne Mk 153 SMAW. Wielka Brytania dostarczyła Ukraińcom lekkie systemy przeciwpancerne NLAW, w liczbie około 2 tysięcy. Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace nie wykluczył, że jego państwo wyśle Ukrainie jeszcze więcej broni. Ponadto, Amerykanie zgodzili się, by Litwa, Łotwa i Estonia wysłały Ukrainie swoją broń wyprodukowaną w USA. W ramach tej zgody Estonia może wysłać Ukrainie rakiety przeciwpancerne Javelin, a Litwa rakiety Stinger. Z kolei Kanada rozważa wysłanie sprzętu wojskowego i broni defensywnej dla ukraińskiej obrony terytorialnej.

