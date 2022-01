Trzeci transport broni z USA już na Ukrainie. Media: to ok. 300 Javelinów

Oficjalnie strona ukraińskie mówi o „nowoczesnym sprzęcie i amunicji przeznaczenia obronnego” z USA. Nieoficjalne, na Ukrainę dotarło 300 pocisków systemu ppk Javelin oraz amunicja do niszczenia bunkrów.

O przybyciu kolejnego już samoloty z amerykańskim wsparciem militarnym dla Ukrainy poinformowała we wtorek po południu ukraińska wiceminister obrony, Hanna Maliar. Zaznaczyła, że samolot przywiózł „nowoczesny sprzęt i amunicję przeznaczenia obronnego”, ale nie sprecyzowała, o co dokładniej chodzi.

Opisywana dostawa jest elementem amerykańskiego pakietu wsparcia dla Ukrainy wartego 200 mln dolarów.

Ukraiński serwis „Defense Express” podał, że według nieoficjalnych informacji samolotem przyleciały kolejne rakiety przeciwpancerne dla systemu ppk Javelin. Zaznaczono jednak, że wymaga to weryfikacji. Poinformowano też, że podczas lotu samolot ominął Niemcy.

Później korespondent serwisu „Buzz Feed News”, Christopher Miller napisał na Twitterze, że na Ukrainę dotarło około 300 przeciwpancernych pocisków rakietowych Javelin i innego rodzaju amunicji, w tym pewna ilość przeznaczonej do niszczenia bunkrów i umocnień.

🇺🇦 🇺🇸 NEW: Another batch of US defensive security assistance, including around 300 Javelins and ammunition, just arrived in Kyiv, Ukraine, from Dover. @BuzzFeedNews pic.twitter.com/snpYApkNbQ

— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 25, 2022