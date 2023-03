Brytyjskie czołgi Challenger 2 na Ukrainie [+VIDEO]

Ukraiński minister obrony potwierdził, że dostarczone przez Wielką Brytanię czołgi Challenger 2 dotarły na Ukrainę. Zapowiedział, że niebawem rozpoczną działania bojowe.

We wtorek rano minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zamieścił wpis na Twitterze, w którym poinformował, że brytyjskie czołgi Challenger 2 są już na Ukrainie. Podziękował za to Wielkiej Brytanii i zapowiedział, że wozy te niebawem rozpoczną realizowanie zadań bojowych.

„To była przyjemność zabrać pierwszy ukraiński czołg podstawowy Challenger 2 na przejażdżkę. Takie czołgi, dostarczone przez Zjednoczone Królestwo, dotarły ostatnio do naszego kraju. Te fantastyczne maszyny wkrótce rozpoczną misje bojowe” – napisał Reznikow. Podziękował też brytyjskiemu premierowi Rishi Sunakowi, ministrowi obrony Benowi Wallace’owi i całemu narodowi brytyjskiemu.

Ukraiński minister załączył do wpisu nagranie, na którym widać kilkanaście zachodnich pojazdów opancerzonych i bojowych, w tym trzy czołgi Challenger 2. Siedzący we włazie jednego z nich Reznikow dziękuję Wallace’owi i Brytyjczykom za te „cudowne” pojazdy. „To naprawdę dobra rzecz!” – dodał. Na nagraniu zaprezentowano też, jak minister jeździ w jednym z nich po poligonie.

Na nagraniu widać też kołowe wozy opancerzone Stryker i samochody MRAP Cougar z USA, a także niemieckie bojowe wozy piechoty Marder.

O tym, że czołgi Challenger 2 przybyły na Ukrainę poinformowano jeszcze w poniedziałek. Wówczas rzeczniczka ukraińskiego resortu obrony, Iryna Zoltar powiedziała agencji AFP, że wozy te „są już na Ukrainie”. Nie podała jednak żadnych dodatkowych informacji.

Jak pisaliśmy, w poniedziałek portal The Guardian poinformował, że ukraińskie załogi wróciły do domów po ukończeniu szkolenia w Wielkiej Brytanii na brytyjskich czołgach Challenger 2. Oczekuje się, że ukraińskie załogi i czołgi będą na pozycjach na czas do wiosennej kontrofensywy.

