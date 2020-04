Masowe powroty Polaków do kraju – w piątek 15 tys.

W piątek funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali ponad 15 tys. osób przybywających do kraju – poinformowała w sobotę służba. Jest to wzrost o kilka tysięcy w porównaniu do poprzednich dni.

Jak czytamy na profilu Straży Granicznej na Twitterze „na kierunku do Polski skontrolowano 15,3 tys. osób, w tym 10,9 tys. na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej”. Jest to wzrost o kilka tysięcy w porównaniu do dni poprzednich.

‼️Dane za 03.04.2020: na kierunku do Polski skontrolowano 15,3 tys. osób, w tym 10,9 tys. na granicy wewnętrznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej. — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 4, 2020

Jak informuje Polska Agencja Prasowa (PAP), w piątek zanotowano więcej przyjazdów do kraju niż w czwartek (skontrolowano wówczas 12,5 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 8,3 tys. na granicy wewnętrznej z krajami UE). W poprzednich dniach liczba osób przekraczających granice wynosiła średnio 11 tys.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiadał, że mają potrwać do 13 kwietnia. Nie jest wykluczone ich przedłużenie.

Granice Polski są całkowicie zamknięte dla cudzoziemców. Polacy przyjeżdżający do kraju muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie. Stosowne rozporządzenia MSWiA zostały opublikowane 14 marca w Dzienniku Ustaw. Na ich podstawie obowiązuje zakaz lądowania w polskich portach lotniczych międzynarodowych lotów pasażerskich (wyjątek stanowią wyczarterowane samoloty przewożące obywateli polskich na terytorium kraju z polecenia rządu).

Do odwołania zawieszony został także ruch na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą i z Białorusią. Na części przejść granicznych został jedynie ograniczony. Do odwołania ograniczono także ruch na części przejść granicznych z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją – została tam czasowo przywrócona kontrola graniczna.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Powyższe zjawisko jest wyraźnie widoczne np. w Wielkiej Brytanii. O masowych powrotach z Wysp Polaków do kraju informował w zeszłą sobotę The New York Times(NYT). Według portalu są one spowodowane przeświadczeniem o nieudolności działań brytyjskiego rządu w walce z epidemią koronawirusa oraz „trzeszczącą” służbą zdrowia.

Zobacz także: Wielka Brytania: Najwyższa zanotowana dobowa liczba zgonów z powodu koronawirusa

“Paracetamol na wszystko – to moje podsumowanie brytyjskiej służby zdrowia” – stwierdza polski rozmówca, cytowany przez NYT.

Ponadto, wielu Polaków na Wyspach straciło pracę.

Dane polskiej ambasady w Londynie wskazują, że 12 tys. Polaków (1,5 proc. z około 800 tys. polskich mieszkańców WB) opuściło Wielką Brytanię przez pierwszych 5 dni operacji “LOT do domu”.

regiony.tvp.pl / pap / nytimes.com / kresy.pl