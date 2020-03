MSZ: Około 42 tys. osób wróciło do Polski w ramach akcji „LOT do domu”

Od chwili uruchomienia 15 marca akcji „LOT do Domu” do Polski w jej ramach na pokładzie samolotów PLL LOT wróciło prawie 42 tysiące osób – poinformowało w niedzielę Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o 27 tys. Polaków, którzy wrócili do kraju w związku z akcją.

Jak informuje Państwowa Agencja Prasowa (PAP), powołując się na komunikat MSZ, przez dwa tygodnie trwania akcji do kraju wróciło prawie 42 tys. osób. „Od uruchomienia akcji +LOT do Domu+ mijają dwa tygodnie. Od 15 marca pomogliśmy powrócić do kraju prawie 42 tysiącom osób na pokładzie samolotów PLL LOT” – podało ministerstwo.

Resort poinformował o zrealizowaniu specjalnych połączeń m.in. z Dominikany, Indonezji, Tajlandii, Maroka, Sri Lanki, Wietnamu, Filipin, Republiki Południowej Afryki i Tanzanii oraz wielu państw europejskich.

„W ramach solidarności unijnej pomogliśmy w powrocie na Stary Kontynent prawie 700 obywatelom innych państw UE. Dzięki akcji +LOT do Domu” sprowadzamy do Polski także artykuły medyczne do walki z COVID19 – kombinezony ochronne, testy medyczne, rękawiczki oraz inny asortyment na potrzeby instytucji krajowych” – oświadczono w komunikacie.

W komunikacie przypomniano, że w MSZ całodobowo działa Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zaznaczono także, że za granicą polska służba dyplomatyczna i konsularna pozostaje w pełnej, całodobowej mobilizacji. „Konsulowie wspierają Polaków, wskazując możliwości wyjazdu z danego kraju, pomagając w znalezieniu alternatywnego miejsca noclegowego i informując o dostępie do służby zdrowia” – podano w komunikacie.

