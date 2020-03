Ministerstwo Zdrowia: 1771 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, 20 ofiar śmiertelnych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę po południu, że do tej pory potwierdzono w Polsce 1771 przypadków zakażenia koronawirusem. Do tej pory śmierć z powodu choroby COVID-19 poniosło w kraju 20 osób.

(4/4) W sumie liczba zakażonych koronawirusem: 1771/20 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 29, 2020

W niedzielę ministerstwo poinformowało także o dwóch nowych zgonach spowodowanych zakażeniem koronawirusem. „W szpitalu w Bytomiu zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 75-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące” – podał resort. Druga ofiara choroby COVID-19 to „82-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące”. Zmarł w szpitalu w Raciborzu.

Ministerstwo Zdrowia podało także, że w ciągu ostatniej doby wykonano w Polsce 4,1 tys. testów na obecność koronawirusa.

📊W ciągu doby wykonano ponad 4,1 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/nSDuVxskn4 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 29, 2020

Przypomnijmy, że rząd ogłosił we wtorek zaostrzenie rygorów stanu epidemicznego. Od 25 marca w Polsce obowiązuje zakaz wychodzenia z domu za wyjątkiem konieczności wykonania niezbędnych zakupów i w „niezbędnych sprawach życia codziennego” czy wykonywania pracy. Podobnie jak w Niemczech w przestrzeni publicznej nie będzie można zbierać się w grupach większych niż dwuosobowe. Nie dotyczy to przebywania z rodziną we własnym domu. W kościołach, w nabożeństwach będzie mogło brać udział do pięciu osób. Pojawią się również ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej.

MZ Twitter / Kresy.pl