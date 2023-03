Szefowie dyplomacji Rosji i Turcji rozmawiają o ukraińskim zbożu

W poniedziałek polskie środki masowego przekazu obiegł kadr z ministrem sprawiedliwości z pistoletem zatkniętym za pasem. We wtorek Zbigniew Ziobro wytłumaczył dlaczego go nosi.

Minister składał w poniedziałek wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. W pewnym momencie, gdy Ziobro się pochylał, uchylona marynarka pokazał przedmiot przypominający pistolet wetknięty za spodnie ministra. We wtorek potwierdził on, że faktycznie była to broń w odpowiedzi dla dziennikarzy TVN.

"Mam uprawnienia na broń, w tym do celów sportowych. Od kilku lat dla sportu i rekreacji strzelam w weekendy na strzelnicy. Dlatego wracając po weekendzie do Warszawy, gdzie broń na co dzień przechowuję, miałem ją ze sobą. Na konferencji w Bełchatowie zatrzymałem się w drodze do stolicy. Zgodnie z przepisami nie mogłem jej pozostawić w samochodzie." - wytłumaczył minister sprawiedliwości.