Rosja wznawia udział w umowie zbożowej. „Mamy pisemne gwarancje ze strony Ukrainy”

Według Moskwy, Ukraina zagwarantowała na piśmie, że nie będzie używać korytarzy humanitarnych, przeznaczonych do wywozu zboża z Ukrainy, do celów wojskowych i przeciwko Rosji. Na tej podstawie Rosja ogłosiła, że wraca do umowy zbożowej.

W środę rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że Rosja wraca do umowy zbożowej, dotyczącej głównie wywozu zboża z Ukrainy. W sobotę, w następstwie ataków na rosyjskie okręty i statki w porcie w Sewastopolu na Krymie, Moskwa zawiesiła swój udział w tym porozumieniu. Rosjanie twierdzą, ze otrzymali od Ukrainy „pisemne gwarancje”, że nie będzie ona wykorzystywać korytarzy transportowych dla prowadzenia działań zbrojnych przeciwko stronie rosyjskiej.

„Udało się otrzymać niezbędne, pisemne gwarancje ze strony Ukrainy o niewykorzystywaniu korytarza humanitarnego i ukraińskich portów, określonych w interesach wywozu produktów rolnych, dla prowadzenia działań bojowych przeciwko Federacji Rosyjskiej” – poinformował rzecznik rosyjskiego resortu obrony, gen. Igor Konaszenkow. Dodał, że stosowne dokumenty miały wpłynąć do Połączonego Centrum Koordynacyjnego przy ONZ we wtorek 1 listopada. Dodał, że porozumienie osiągnięto dzięki pośrednictwu ONZ i Turcji.

Rosjanie zaznaczają, że strona ukraińska oficjalnie zobowiązała się do używania morskiego korytarza zbożowego wyłącznie w zgodzie z warunkami umowy zbożowej i regulacjami Centrum Koordynacyjnego.

„Federacja Rosyjska uznaje, że otrzymane gwarancje na dany moment są wystarczające i wznawia realizację porozumienia” – podała strona rosyjska.

Powrót Rosji do umowy zbożowej potwierdził też prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan, który we wtorek rozmawiał o tej sprawie przez telefon z rosyjskim przywódcą, Władimirem Putinem. Podczas spotkania z członkami swojej partii powiedział, że porozumienie zostanie wznowione w środę około południa.

– Po naszej wczorajszej rozmowie telefonicznej z Putinem, od dzisiejszego południa, transporty zboża będą kontynuowane według wcześniejszego planu – powiedział Erdogan, cytowany przez agencję Anadolu. Dodał, że później w środę będzie jeszcze rozmawiał z ukraińskim prezydentem, Wołodymyrem Zełenskim.

Ponadto, minister obrony FR Siergiej Szojgu zatelefonował do swojego tureckiego odpowiednika, by poinformować go o decyzji Moskwy i wznowieniu operacji.

Dodajmy, że trochę wcześniej, podczas konferencji prasowej rzecznik Kremla mówił, że na razie udział Rosji w umowie zbożowej wciąż jest zawieszony, ale kontakty w tej sprawie trwają. Podkreślił też, że warunkami koniecznymi dla Rosji jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi po Morzu Czarnym i odblokowanie eksportu rosyjskich nawozów, co miało być wcześniej uzgodnione.

Przypomnijmy, że podczas wtorkowej rozmowy z prezydentem Turcji, rosyjski przywódca, Władimir Putin, przedstawił dwa główne warunki, bez spełnienia których Rosja nie rozważy, czy wrócić do porozumienia o eksporcie zboża z Ukrainy. Oświadczył, że konieczne jest dokładne zbadanie okoliczności incydentu w Sewastopolu oraz zapewnienie realnych gwarancji tego, by władze w Kijowie ściśle przestrzegały warunków porozumienia stambulskiego o eksporcie zboża. Dotyczyć ma to w szczególności niewykorzystywania korytarzy transportowych dla celów wojskowych. Putin podkreślił, że dopiero po spełnieniu tych warunków, Rosja będzie mogła rozważyć powrót do porozumienia zbożowego.

Rosja w sobotę zawiesiła swój udział w umowie zbożowej po ataku w Sewastopolu na okręty Floty Czarnomorskiej i statki handlowe wykorzystywane do ochrony korytarza zbożowego. Poinformowało w tym rosyjskie Ministerstwo Obrony. „Biorąc pod uwagę akt terroryzmu popełniony przez reżim kijowski z udziałem brytyjskich specjalistów 29 października 2022 r. przeciwko statkom Floty Czarnomorskiej i statkom cywilnym wynajętym do ochrony bezpieczeństwa korytarza zbożowego, Rosja zawiesza swój udział w realizacji porozumień o eksporcie płodów rolnych z ukraińskich portów” – czytamy w komunikacie.

W niedzielę ukraińskie ministerstwo infrastruktury podało, że ruch 218 statków uczestniczących w tzw. inicjatywie zbożowej jest zablokowany. Tego samego dnia Organizacja Narodów Zjednoczonych, Turcja i Ukraina zgodziły się na plan odblokowania 14 statków, znajdujących się na wodach tureckich, w ramach inicjatywy zbożowej.

W poniedziałek rosyjski prezydent Władimir Putin zapewnił, że Rosja nie przestała uczestniczyć w umowie zbożowej, ale zawiesiła w niej swój udział. Przekonywał, że korytarze, którymi pływały statki ze zbożem, były wykorzystywane przez ukraińskie drony, co miało stwarzać zagrożenie dla rosyjskich okrętów, mających odpowiadać za bezpieczeństwo transportów, jak i dla jednostek cywilnych. „Ukraina musi zagwarantować, że nie będzie zagrożeń dla statków cywilnych lub rosyjskich statków dostawczych” – powiedział Putin.

Tass / aa.com.tr / pravda.com.ua / Kresy.pl