NYT: rosyjscy dowódcy rozmawiali o możliwości użycia taktycznej broni nuklearnej

Jak podał w środę amerykański dziennik „The New York Times”, wysocy rangą rosyjscy dowódcy wojskowi rozmawiali niedawno o możliwości użycia na Ukrainie taktycznej broni jądrowej. Gazeta powołuje się na „licznych wysokich rangą amerykańskich dygnitarzy”.

Według „NYT”, rosyjscy generałowie dyskutowali o tym, kiedy i jak taka broń mogłaby zostać użyta. Zaznaczono, że prezydent Władimir Putin nie brał udziału w tych rozmowach. Dane wywiadowcze na ten temat krążyły wśród członków rządu USA już w połowie października br.

Zaznaczono, że fakt, iż wysocy rangą dowódcy rosyjskiej armii rozmawiali na taki temat, zaalarmował amerykański rząd. Zdaniem administracji prezydenta Joe Bidena pokazuje to poziom frustracji wśród rosyjskich generałów z powodu ponoszonych na wojnie porażek, a także sugeruje, że groźby Moskwy w sprawie użycia broni jądrowej „mogą nie być tylko słowami”.

Jednocześnie, amerykańscy urzędnicy zaznaczają, że nie widzieli żadnych dowodów na to, by Rosjanie przygotowywali się do użycia broni jądrowej ani, by podejmowali jakiekolwiek taktyczne kroki, przygotowujące uderzenie atomowe.

Amerykańscy dygnitarze nie chcieli opisać, jakie scenariusze rosyjscy dowódcy rozważali w kwestii ewentualnego użycia broni jądrowej.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby został poproszony przez „NYT” o skomentowanie opisywanej sprawy, ale odmówił. Przyznał jedynie, że od samego początku Waszyngton uznaje rosyjskie komentarze dotyczące potencjalnego użycia broni jądrowej za „głęboko niepokojące” i że traktuje je poważnie. Kirby dodał, że Stany Zjednoczone dalej monitorują tę kwestię „najlepiej jak potrafią”. – Nie widzimy niczego, co wskazywałoby, że Rosja czyni przygotowania do użycia takiej broni – zaznaczył.

Gazeta przypomina, że taktyczna broń jądrowa ma mniejszą moc i jest przeznaczona do użycia na krótszych dystansach niż głowice bojowe przenoszone przez międzykontynentalne rakiety balistyczne. Pentagon szacuje, że Rosja posiada około 2 tys. sztuk takiej broni. Jest ona przeznaczona do użycia na polu walki celem przełamania sił konwencjonalnych. Jak dotąd, nigdy w historii taktyczna broń jądrowa nie została użyta w walce. Zdaniem ekspertów, gdyby tak się stało, byłaby to fundamentalna zmiana w sposobie prowadzenia wojen. W Rosji decyzję o użyciu taktycznej broni atomowej podejmuje prezydent.

„NYT” pisze też, że zdaniem Waszyngtonu i sojuszników USA, ostatnie rozmowy z Rosjanami „pomogły trochę złagodzić napięcie nuklearne”. W tym duchu jest też odbierane ubiegłotygodniowe wystąpienie Władimira Putina na forum Klubu Wałdajskiego. Prezydent Rosji zaprzeczył wówczas, jakoby Moskwa przygotowywała się do użycia broni jądrowej na Ukrainie. W opinii części urzędników rządowych, dodatkowo obniżyło to temperaturę.

Członkowie rządu USA mówią, że ich zdaniem Putin nie ma planów użycia ani taktycznej broni nuklearnej, ani nawet tzw. brudnej bomby. Mówił o tym m.in. szef Pentagonu, Lloyd Austin.

Według „NYT”, od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, amerykańskie agencje wywiadowcze szukają oznak przygotowywania się Rosji do użycia broni jądrowej, takich jak niezapowiedziane ćwiczenia sił nuklearnych czy postawienie w stan gotowości sił strategicznych. Nic takiego nie stwierdzono. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że systemy ostrzegania, mające wykrywać takie działania, nie są doskonałe i stąd nie ma gwarancji, że wywiad będzie w stanie ostrzec Biały Dom z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Gazeta zaznacza, że jest to jeden z powodów, dla którego informacje wywiadu USA o rozmowach rosyjskich generałów są postrzegane z takim zainteresowaniem.

„Prowadząc dyskusje nuklearne na wysokim szczeblu, rosyjskie wojsko rozważa, co może skłonić Moskwę do użycia taktycznej broni [nuklearnej – red.]. A wszelkie dodatkowe, intensywne dyskusje wśród wyższych rangą przywódców na temat użycia broni nuklearnej są czymś, co głęboko niepokoi amerykańskich urzędników – zwłaszcza, jeśli rosyjska armia na południu Ukrainy miałaby się załamać” – czytamy w artykule.

Ponadto, Amerykanie spodziewają się, że intensywne walki będą trwać aż do grudnia, jednak w kilku kolejnych tygodniach nadchodząca zima, w tym coraz niższe temperatury i błoto, mogą wymusić przerwę w działaniach wojennych aż do początku przyszłego roku.

NYT / Kresy.pl