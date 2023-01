Media: Ukraina może otrzymać 100 czołgów Leopard 2 od 12 państw

Strona ukraińska twierdzi, że może dostać od 12 państw łącznie około 100 czołgów Leopard 2, jeśli tylko Niemcy dadzą „zielone światło” – podaje ABC News.

Według wysokiego rangą urzędnika ukraińskiego rządu, który rozmawiał ze stacją ABC News, jeśli Niemcy dadzą zgodę na na dostarczanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę, to 12 państw zgodziło się dostarczyć łącznie około 100 tego rodzajów wozów.

Jak powiedziało to źródło, zostało to uzgodnione podczas piątkowego spotkania państw sojuszniczych i wspierających Ukrainę w Ramstein.

Już wcześniej Polska i Finlandia zadeklarowały, że dostarczą Ukrainie po kilkanaście swoich czołgów typu Leopard 2. Zdaniem ukraińskiego urzędnika, również Hiszpania, Holandia i Dania były chętne, by wysłać Ukraińcom pewną liczbę swoich czołgów. Konieczne jest tu jednak zielone światło ze strony Niemiec.

Choć zdaniem części zachodnich dyplomatów „nadszedł właściwy moment”, by dostarczyć Ukraińcom czołgi, ukraiński urzędnik zwraca uwagę na inny, ważny aspekt. W rozmowie z ABC News przyznał, że Ukraina pilnie potrzebuje takich wozów, jak niemieckie Leopardy, ponieważ wyczerpują się jej posowieckie zapasy amunicji czołgowej. Zaznaczył też, że ukraiński przemysł nie ma zdolności do produkowania takiej amunicji. „Więc to nas zmusza do tego, by znaleźć alternatywne sposoby” – dodał.

Ukraiński rozmówca stacji skomentował też deklarację Wielkiej Brytanii, która obiecała, że wyśle na Ukrainę czołgi Challenger 2, prawdopodobnie w licznie odpowiadającej kompanii. Według niego, miał to być ruch taktyczny, mający wpłynąć na Niemcy, by zgodziły się na wysyłanie Ukraińcom czołgów Leopard.

„Po tym, jak zapadła decyzja w Wielkiej Brytanii, zaczęło to być realistyczne. Minister Wallace [sekretarz obrony Wielkiej Brytanii – red.] przebił tę ścianę” – twierdzi ukraiński urzędnik.

Przypomnijmy, że jak podała we wtorek agencja Bloomberg, Niemcy już wkrótce mają zgodzić się na to, żeby Polska wysłała na Ukrainę kompanię czołgów Leopard 2. Według źródeł agencji, kanclerz Olaf Scholz ma poinformować o tym jeszcze w tym tygodniu, zapewne w środę.

Ponadto, jak napisał „Der Spiegel”, kanclerz Scholz zdecydował, że Niemcy wyślą Ukrainie także swoje czołgi Leopard 2. Będzie to prawdopodobnie kompania wozów, pochodzących z zasobów Bundeswehry. Z kolei według „Wall Street Journal”, rząd USA jest bliski decyzji ws. wysłania Ukraińcom czołgów Abrams. Stacja CNN twierdzi, że Waszyngton finalizuje te plany i może wysłać na Ukrainę ok. 30 czołgów M1 Abrams.

Poinformowano też, że Polska formalnie zwróciła się do Niemiec o zgodę na reeksport czołgów Leopard na Ukrainę wcześniej we wtorek. W poniedziałek mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Zgoda ta jest konieczna z uwagi na to, że wozy są produkcji niemieckiej. Polski rząd od wielu tygodni wzywa Berlin, by zgodził się na to, by sojusznicy Ukrainy wysłali jej czołgi Leopard.

abcnews.go.com / Kresy.pl