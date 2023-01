Media: Niemcy wyślą Ukrainie czołgi Leopard, USA bliskie decyzji o wysłaniu Abramsów

Kanclerz Olaf Scholz zdecydował, że Niemcy wyślą Ukrainie czołgi Leopard 2 – twierdzi „Spiegel”. Z kolei według „Wall Street Journal”, rząd USA jest bliski decyzji ws. wysłania Ukraińcom czołgów Abrams.

Jak pisze „Der Spiegel”, kanclerz Olaf Scholz zdecydował, że Niemcy wyślą Ukrainie czołgi Leopard 2.

„Spiegel” pisze, że Niemcy wyślą na Ukrainę co najmniej jedną kompanię czołgów Leopard. Wozy te mają pochodzić z zasobów Bundeswehry.

Ponadto, według magazynu Scholz zgodzi się na to, by inne kraje, w tym Polska, wysłały Ukraińcom swoje czołgi Leopard.

Ponadto, amerykański „Wall Street Journal” pisze, że władze USA są bliskie decyzji w sprawie wysłania na Ukrainę znaczącej liczby czołgów M1 Abrams. Miałoby to zostać ogłoszone jeszcze w tym tygodniu.

Dziennik podaje, że ma to być część porozumienia z Niemcami, w ramach którego strona niemiecka również wyśle własne czołgi Leopard, choć w mniejszej liczbie. Berlin ma też zezwolić na transport kolejnych czołgów z Polski.

Według „Wall Street Journal”, USA skłaniają się do wysłania czołgów Abrams na Ukrainę w ramach szerszego, międzynarodowego pakietu, który uwzględniałby również niemieckie Leopardy. Ma to być efekt ubiegłotygodniowej rozmowy Scholza z prezydentem USA, Joe Bidenem.

Przypomnijmy, że jak podała we wtorek agencja Bloomberg, Niemcy już wkrótce mają zgodzić się na to, żeby Polska wysłała na Ukrainę kompanię czołgów Leopard 2. Według źródeł agencji, kanclerz Olaf Scholz ma poinformować o tym jeszcze w tym tygodniu, zapewne w środę.

Poinformowano też, że Polska formalnie zwróciła się do Niemiec o zgodę na reeksport czołgów Leopard na Ukrainę wcześniej we wtorek. W poniedziałek mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Zgoda ta jest konieczna z uwagi na to, że wozy są produkcji niemieckiej. Polski rząd od wielu tygodni wzywa Berlin, by zgodził się na to, by sojusznicy Ukrainy wysłali jej czołgi Leopard.

Bloomberg pisze też, że jeszcze niedawno niemieccy urzędnicy rządowi w prywatnych rozmowach mówili, że wyślą lub pozwolą innym wysłać czołgi Leopard tylko, jeśli USA dostarczą Ukraińcom czołgi Abrams. Teraz Berlin twierdzi, że te sprawy się nie łączą.

W piątek w amerykańskiej bazie powietrznej Ramstein w Niemczech odbyło się kolejne spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Zakładano, że zapadną tam konkretne decyzje w sprawie dostarczenia na Ukrainę zachodnich czołgów, szczególnie Leopard. Okazało się jednak, że jest pat w tej sprawie.

Jak informowaliśmy, szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock oświadczyła jednak w niedzielę, że Berlin nie będzie się sprzeciwiać, jeśli Polska wyśle czołgi Leopard 2 na Ukrainę.

W piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska jest skłonna wysłać czołgi Leopard 2 na Ukrainę bez uzyskania zgody Niemiec, jeśli Berlin nie zgodzi się na ich reeksport.

