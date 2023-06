Polski rząd odcina się od „Polskiego Korpusu Ochotniczego”

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP i sekretarz stanu w KPRM Stanisław Żaryn oświadczył w niedzielę, że „Polski Korpus Ochotniczy” walczący na Ukrainie nie ma nic wspólnego z żadnymi polskimi instytucjami.

„Opisywany w mediach Polski Korpus Ochotniczy nie jest w żaden sposób powiązany z Siłami Zbrojnymi RP ani żadną instytucją RP. Działań polskich ochotników wspierających Ukrainę w walce z Rosją nie należy utożsamiać z władzami RP” – czytamy. Wiadomość została zamieszczona także w języku angielskim.

The Polish Volunteer Corps described in the media is in no way associated with the Polish Armed Forces or any Polish institution.

The activities of Polish volunteers supporting Ukraine in the fight against Russia should not be identified with the authorities of the Poland. pic.twitter.com/32LFeTmxku

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) June 4, 2023