Ukończono budowę zapory na granicy z Białorusią. „Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie”

Polska zakończyła budowę zapory na granicy z Białorusią i nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe – przekazał w sobotę sekretarz stanu w KPRM, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie – napisał Żaryn w sobotę na Twitterze.

Łączny koszt budowy zapory na polsko-białoruskiej to ok. 1,6 mld zł. To odpowiedź na presję migracyjną, która przybierała na sile od wiosny ubiegłego roku. Wówczas gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów – przypomina PAP. Był to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje.

Straż Graniczna przekazała w sobotnim komunikacie, że poprzedniej doby na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 29 cudzoziemców. Na odcinku ochranianym przez placówkę SG Bobrowniki zatrzymano obywatela Ukrainy, który przewoził 6 nielegalnych imigrantów z Egiptu i Syrii.

SG poinformowała też, że we wrześniu odnotowano 1298 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Rok wcześniej, we wrześniu 2021 takich prób odnotowano 7667.

pap / forsal.pl / Kresy.pl