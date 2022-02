Wiemy jaką broń Polska dostarczy Ukrainie – to m.in. moździerze, drony, a także Groty i Javeliny

Kancelaria Prezydenta Ukrainy opublikowała informację o wsparciu bezpieczeństwa otrzymanym z Polski.

Na Ukrainę z Polski dostarczonych zostanie42 000 hełmów bojowych z kevlaru. Jak podała w piątek agencja dpa, Niemcy rozpoczęły zapowiadaną dostawę 5 tys. hełmów dla ukraińskiego wojska. Ładunek był w piątek w drodze na Ukrainę; wysłano go dwiema ciężarówkami.

Przekazanych zostanie także 100 sztuk moździerzy 60 mm i 1500 sztuk amunicji oraz 8 zestawów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) .

Oczekuje się, że dotrze do 1770 sztuk amunicji kumulacyjnej kal. 152 mm ; 25 336 sztuk amunicji 23 mm; co najmniej 5000 sztuk amunicji podkalibrowej 23 mm do dział automatycznych (możliwe dodatkowe dostarczenie kolejnych 66 tys. sztuk).

Ponadto Polska przygotowuje się do dostarczenia Ukrainie ppk Javelin po uzgodnieniu ze Stanami Zjednoczonymi dodatkowego zamówienia zestawów w miejsce już dostarczonych.

Polska jest też gotowa także przekazać 10 000 sztuk broni strzeleckiej „Grot” 5,56×45 mm.

„Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji” – poinformował wczoraj na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

„Właśnie rozmawiałem z prawdziwym przyjacielem Ukrainy – Prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Jestem mu osobiście wdzięczny Polakom za skuteczną konkretną pomoc w tak trudnym czasie” – napisał wczoraj na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

I just talked with a real friend of Ukraine – President of Poland @AndrzejDuda. I am personally grateful to him, to the Polish people, for their effective concrete help in such a difficult time. Together 🇺🇦 🇵🇱 stronger. Thank you

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022