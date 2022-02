Premier sprecyzował, jaką broń Polska przekaże Ukrainie

Wzywam Donalda Tuska, by zrezygnował z szefowania Europejską Partią Ludową. Ona jest odpowiedzialna za Nord Stream 2, a przez niego szantaż rosyjski staje się faktem – oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że w obliczu zagrożenia ze strony Moskwy, Polska zaoferowała Ukrainie amunicję defensywną. Sprecyzował, że chodzi m.in. o amunicję, o Gromy i o drony różnego rodzaju, które też mają na celu obronę.

Premier Mateusz Morawiecki poleci we wtorek do Kijowa na zaproszenie ukraińskiego premiera Denysa Szmyhala. W Kijowie spotka się również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. „Jesteśmy z naszymi sąsiadami solidarni w zagrożeniu. Solidarność i słowa nie wystarczą, one muszą być przekuwane w czyn. Jesteśmy gotowi do pomocy: zarówno w formie przekazania środków pierwszej potrzeby, wiążących się z sytuacją wojenną, ale i broni defensywnej” – powiedział we wtorek premier, cytowany przez portal Interia. Szef rządu był dopytywany, jaka dokładnie amunicja może trafić z naszego kraju na Ukrainę. Poinformował, że chodzi m.in. „o amunicję, o Gromy (polski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bardzo krótkiego zasięgu – PAP), i o drony różnego rodzaju, które też mają na celu obronę” – informuje PAP.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Zastrzegł, że będą one służyć tylko w celach obronnych.

Zobacz także: BBC: W tym tygodniu powstanie sojusz Wielkiej Brytanii, Polski i Ukrainy

Premier Mateusz Morawiecki występował we wtorek rano na konferencji prasowej na jednej z warszawskich stacji Orlen. We wtorek VAT na podstawowe produkty żywnościowe, jak mięso, ryby, nabiał, a także na nawozy i gaz spadł do zera. Dodatkowo do 5 proc. obniżono ten podatek na ciepło systemowe oraz do 8 proc. na paliwa silnikowe. Niższe stawki VAT od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r.

Przypomnijmy, że także w poniedziałek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Paweł Soloch poinformował, że zapadła decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej „amunicji o charakterze defensywnym”; tę decyzję finalizuje minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Chodzi o kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji mającej służyć do obrony.

W poniedziałek Polska wysłała na Ukrainę 29 ciężarówek z pomocą humanitarną. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wydzieliła dla Ukrainy 9 tysięcy kompletów składających się z łóżka polowego, koca i pościeli. Część ładunku to różnego rodzaju ubrania. Wśród środków medycznych są bandaże i gaza.

Zobacz także: Łotwa przekaże Ukrainie broń w ramach pomocy humanitarnej

wydarzenia.interia.pl / pap / Kresy.pl