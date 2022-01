Łotwa przekaże Ukrainie broń w ramach pomocy humanitarnej

Jak wynika z informacji medialnych oraz rozproszonych nagrań zamieszczanych na portalach społecznościowych, w Ałmaty już od godzin nocnych trwają intensywne starcia z użyciem broni palnej. Po tym, gdy rebelianci opanowali w środę popołudniu siedzibę miejskich władz (akimat) podpalając ją, noc była niespokojna. W centrum miasta zaczęły powstawać barykady, a mieszkańcy zaczęli odnotowywać przypadki grabieży i użycia przez osobników w cywilnych strojach broni palnej. Także wieczorem pojawiło się nagranie dużej kolumny transporterów opancerzonych, które miało przedstawiać kolumnę kazachstańskiej armii jadącą w kierunku Ałmaty.

