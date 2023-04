Niemieckie Patrioty na Ukrainie, francuskie AMX-10RC dla ukraińskiej piechoty morskiej

Niemcy potwierdziły przekazanie na Ukrainę systemów obrony powietrznej Patriot. Z kolei ukraińska piechota morska otrzymała francuskie wozy opancerzone AMX-10RC.

W aktualnym komunikacie rządu Niemiec, dotyczącym wsparcia wojskowego dla Ukrainy poinformowano, że strona niemiecka przekazała na Ukrainę rakietowe systemy obrony powietrznej Patriot wraz z pociskami rakietowymi. Niemcy wysłali Ukraińcom także kilkanaście ciężarówek Zatros i parę pojazdów dedykowanych ochronie granic.

Niemcy w styczniu br. poinformowały, że niemieckie Patrioty trafią do Polski i na Ukrainę. Wcześniej rząd w Berlinie zdecydowanie nie chciał zgodzić się na dostarczenie ukraińskim żołnierzom tej broni. Systemy miały zostać przekazane niezwłocznie po zakończeniu szkoleń dla ukraińskich żołnierzy, które rozpoczęło się na początku lutego. Wzięło w nich udział około 70 osób. Odbyły się w trybie przyspieszonym i trwały przez 6 dni w tygodniu.

Ponadto, we wtorek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow oficjalnie poinformował o dostarczeniu na Ukrainę francuskich kołowych pojazdów opancerzonych AMX-10RC do oddziałów ukraińskiej piechoty morskiej. Zamieścił też nagranie prezentujące te wozy bojowe.

„Ukraińska piechota morska wita swoją nową francuską kawalerię, AMX-10! (…) zgodziliśmy się, żeby nazywać je ‘karabinami snajperskimi na szybkich kołach’” – napisał ukraiński minister, zachwalając broń przekazaną przez Francuzów. Podziękował też przedstawicielom władz Francji za pomoc oraz Francuzom za ich wsparcie.

„Te szybkie, nowoczesne maszyny z potężnymi działami pomogą nam wyzwolić nasze terytoria. Tak właśnie wyglądają Wolność, Równość i Braterstwo” – dodał. W komunikatach nie sprecyzowano, o jaką liczbę wozów chodzi.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the „sniper rifle on the fast wheels.”

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023