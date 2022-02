Izrael ewakuuje z Ukrainy rodziny dyplomatów i część personelu ambasady

Serwis The Drive opisał we wtorek, że rozmieszczenie pocisków hipersonicznych wystrzeliwanych z powietrza z obwodzie kaliningradzkim daje znaczne możliwości szybkiego niszczenia celów w regionie, także przy użyciu głowic nuklearnych. Zdaniem medium jest to sygnał ze strony Rosji dla NATO, które gromadzi swoje siły w Europie Wschodniej oraz na Morzu Śródziemnym.

The Drive zwraca uwagę na nagranie, które przedstawia MiG-31 uzbrojony w pocisk Kinżał, zbliżający się do bazy lotniczej w Kaliningradzie. Nagranie zostało opublikowane we wtorek. Pochodzi prawdopodobnie z poniedziałku (7 lutego).