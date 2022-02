„Putin podjął już decyzję o inwazji na Ukrainę” – amerykański dziennikarz

Media społecznościowe obiegły tweety dziennikarza amerykańskiej telewizji publicznej PBS Nika Schifrina informujące o przekonaniu władz USA o tym, że decyzja o inwazji Rosji na Ukrainę już zapadła. Biały Dom nieco stonował jego doniesienia.

W serii tweetów Schifrin napisał w piątek na Twitterze, powołując się na trzech zachodnich urzędników z dziedziny obronności, że amerykańskie władze są przekonane, iż Władimir Putin podjął już decyzję o inwazji na Ukrainę i przekazał ją rosyjskiej armii.

Według niego wczoraj wieczorem sekretarz stanu USA Anthony Blinken powiedział, że inwazja rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Dziennikarz twierdzi, że taką informację otrzymał aż od sześciu amerykańskich i zachodnich urzędników.

„Amerykańscy urzędnicy przewidują przerażającą, krwawą kampanię, która rozpocznie się od dwóch dni bombardowania z powietrza i wojny elektronicznej, po której nastąpi inwazja, której możliwym celem jest zmiana reżimu” – napisał Schifrin.

US officials anticipate a horrific, bloody campaign that begins with two days or aerial bombardment and electronic warfare, followed by an invasion, with the possible goal of regime change.

