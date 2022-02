Biden zaapelował do amerykańskich obywateli o natychmiastowe opuszczenie Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden w rozmowie z NBC News zaapelował do obywateli amerykańskich przebywających na Ukrainie o natychmiastowe opuszczenie jej terytorium. Zapowiedział, że w przypadku rosyjskiej inwazji „nie wyśle lotnictwa amerykańskiego, by ewakuować tych, którzy będą chcieli wylecieć z tego kraju”.

„Amerykańscy obywatele powinni wyjechać już teraz. To nie jest tak, że mamy do czynienia z organizacją terrorystyczną. Mamy do czynienia z jedną z największych armii na świecie. To zupełnie inna sytuacja i sprawy mogą się potoczyć w szaleńczym tempie” – powiedział Biden.

Amerykański prezydent podkreślił, że nie wyśle na Ukrainę wojsk. „Kiedy Amerykanie i Rosjanie zaczną strzelać do siebie, będziemy mieć wojnę światową” – stwierdził Biden. Ocenił, że nawet jeśli rosyjski prezydent Putin jest „na tyle głupi, by wejść (na Ukrainę – red.), jest na tyle mądry, by nie zrobić nic, co negatywnie wpłynęłoby na obywateli USA”.

W środę amerykańskie media, „The Wall Street Journal” jako pierwszy, poinformowały o decyzji Białego Domu, który zatwierdził plan Pentagonu dotyczący zadań kontyngentu wojskowego USA w Polsce. Plan zakłada, że w razie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, niespełna 2000 amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w naszym kraju, ma pomóc Amerykanom, którzy mogą ewakuować się z Ukrainy.

Media powołują się na relacje dwóch amerykańskich dygnitarzy, zaznajomionych z tematem. Zaznaczają, że siły USA nie mają zgody na wejście na Ukrainę w razie wybuchu otwartego konfliktu i tym samym nie ma planów, żeby przeprowadzić niebojową ewakuację amerykańskich obywateli. Szacuje się, że obecnie na Ukrainie przebywa około 30 tys. obywateli Stanów Zjednoczonych.

Zamiast tego, aktualny już plan zakłada, że w razie takiej konieczności, żołnierze z przerzuconych do Polski oddziałów 82. Dywizji Powietrznodesantowej zorganizują na terenach przy granicy Polski z Ukrainą tymczasowe schronienia, m.in. miasteczko namiotowe, dla ewakuowanych Amerykanów. Mają też powstać specjalne punkty kontrolne.

W czwartek po raz kolejny i bezzwłoczne opuszczenie terytorium Ukrainy zarekomendowała też ambasada USA w Kijowie. Jako powód wskazano „zagrożenie działaniami militarnymi Rosji oraz epidemię COVID-19”.

Jak podało NBC News, według służb wywiadowczych USA Rosja zgromadziła wokół Ukrainy, w tym na Białorusi, ok. 100 batalionowych grup taktycznych.

Rosja jest bliska zakończenia przygotowań do inwazji na Ukrainę. Atak na Kijów może nastąpić z dwóch stron – od wschodu i od zachodu. Ukraińska stolica miałaby być zdobyta w ciągu kilku dni – pisze Washington Post powołując się na przecieki z amerykańskich służb.

Kresy.pl / nbcnews.com / interia.pl