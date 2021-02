Ropa najdroższa od ponad roku

Cena ropy na londyńskiej giełdzie sięgnęła wartości najwyższej do stycznia zeszłego roku podała agencja informacyjna RIA Nowosti.

Według informacji rosyjskiej agencji cena kwietniowego futuresu na baryłkę ropy Brent sięgnęła w środę wartości 67,12 dolarów. To wartość najwyższa od 8 stycznia 2020 r. Cena wzrosła o 2,68 proc. Natomiast wartość kwietniowego futuresu na baryłkę ropy WTI zwiększyła się w środę o 2,27 proc. do ceny 63,07 dol.

Wzrost cen giełdach, szczególnie nowojorskiej może być skutkiem oświadczenia Departamentu Energii USA, który poinformował, że wydobycie ropy naftowej spadło w ubiegłym tygodniu do najniższego poziomu do sierpnia zeszłego roku to jest średnio do 9,7 mln baryłek na dobę. Tydzień wcześniej było to średnio 10,8 mln baryłek na dobę.

Jednocześnie gorsze od oczekiwań okazały się dane o rezerwach handlowych: wzrost wskaźnika za tydzień sprawozdawczy wyniósł 1,3 mln baryłek, czyli 0,3 proc., do 463 mln baryłek. Analitycy spodziewali się spadku zapasów o 5,4 miliona baryłek.

Ceny ropy odbudowały się prawie rok po krachu jej cen na giełdach. 20 kwietnia po raz pierwszy w historii baryłka ropy WTI osiągnęła wartość ujemną.

ria.ru/kresy.pl