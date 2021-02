Putin podpisał ustawę zwiększającą kary za nieposłuszeństwo wobec funckjonariuszy

Władimir Putin podpisał w środę ustawę zaostrzającą kary za naruszenia w kilku zakresach ważnych dla działaczy społeczno-politycznych.

Jak poinformowała agencja informacyjna Interfax, ustawa podpisana przez Putina zwiększa kary za wykroczenia przy organizacji „akcji masowych” do 10-20 tys. rubli dla osób fizycznych (do 20-40 tys. dla „osób funkcyjnych”) oraz do 70-200 tys. rubli dla osób prawnych. Kary te będą dotyczyć także wykroczeń w zakresie finansowania tego rodzaju akcji.

Karane będą także osoby, które materialnie wspierają przeprowadzenie „akcji masowych” przez osoby fizyczne lub prawne nie mające legalnych możliwości na przeprowadzenie takich działań. Kara za takie wykroczenie sięgnie 10-15 tys. rubli dla osób fizycznych (15-30 tys. dla „osób funkcyjnych”) i 50-100 tys. rubli dla osób prawnych. Ustawa konkretyzuje, że w przypadku wsparcia materialnego paragraf dotyczy nie tylko przelewu pieniędzy, ale mówi też o „innej własności”.

Nowa ustawa zwiększa też kary za niepodporządkowanie się poleceniom funkcjonariuszy policji. Od teraz za tego rodzaju przestępstwo będzie można w trybie administracyjnym trafić do aresztu na 15 dni. Mandat za tego rodzaju wykroczenia zwiększony został z 500-1000 rubli do 2-4 tys. rubli. Inną karą przewidzianą za takie wykroczenie jest nieodpłatna praca na cele społeczne w wymiarze 40-120 godzin.

Za niepodporządkowanie się poleceniom Federalnej Służby Bezpieczeństwa grozić będzie kara w wysokości 4 tys. rubli dla osób fizycznych i 70 tys. dla osób prawnych. W przypadku nieposłuszeństwa wobec funkcjonariuszy „organów ochrony państwa” kary dla tych dwóch kategorii osób będą wynosić odpowiednio 4 tys. i 40 tys. rubli.

Wielokrotne niezastosowanie się do poleceń funkcjonariuszy policji, FSB czy funkcjonariuszy ochrony państwa, jeśli zostanie popełnione podczas imprezy masowej, będzie teraz karane grzywną w wysokości od 10 do 20 tys. rubli (obecnie do 5 tys. rubli), natomiast kary w przypadku osób prawnych w ramach tego artykułu zostały podniesione do 70-200 tysięcy rubli (obecnie 50-100 tysięcy rubli). W ramach sankcji utrzymano również areszt na okres do 30 dni oraz dodano możliwość przydzielenia obowiązkowej pracy na okres od 100 do 200 godzin.

Zmiana rosyjskiego prawa nastąpiła po masowych wystąpieniach zwolenników Nawalnego domagających się jego zwolnienia z aresztu. 23 stycznia W Moskwie i Petersburgu protestowało łącznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, mniejsze liczby w około 120 innych rosyjskich miastach. Do kolejnych ogólnokrajowych protestów doszło 31 stycznia, choć były one już wyraźnie mniej liczebna niż tydzień wcześniej.

interfax.ru/kresy.pl