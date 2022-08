50 tysięcy euro kary za okrzyki „Władimir Putin”

SBU zatrzymała dwóch mieszkańców obwodu lwowskiego, podejrzanych o zdradę i wspieranie Rosji. Jeden z nich miał przekazać donieckim separatystom współrzędne do ataku rakietowego na pomnik Stepana Bandery we Lwowie.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w piątek rano o zatrzymaniu dwóch osób, mieszkańców obwodu lwowskiego, określonych jako zwolennicy Rosji i „putinizmu” oraz zdrajcy. Są podejrzani o publiczne nawoływanie do agresywnej wojny i rozwiązania konfliktu zbrojnego, tj. z art. 436 kodeksu karnego Ukrainy (propaganda wojny). Grozi za to kara do dwóch lat prac publicznych lub aresztu na okres do 6 miesięcy lub pozbawienia wolności do lat trzech.