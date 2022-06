Dynamo Kijów rozegra kwalifikacje do Ligi Mistrzów w Łodzi

Nie jestem już w rządzie; premier Mateusz Morawiecki oraz - z tego co wiem - prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację - poinformował we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Moim następcą w randze wicepremiera będzie szef MON Mariusz Błaszczak" - dodał.

Kaczyński został zapytany czy już podjął decyzję, kiedy opuści Radę Ministrów. "Już w tej chwili nie jestem w rządzie" - odpowiedział, cytowany we wtorek przez PAP. "Wniosek o odwołanie już złożyłem do premiera i został on przyjęty. O ile mi wiadomo, to prezydent też go podpisał" - dodał.

Prezes PiS był pytany o ocenę swojej obecności w rządzie. Wyraził opinię, że udało mu się wykonać plan, który sobie zakładał. "Choć nie będę ukrywał, że w tym planie nie było wojny, choć był on przygotowywany na ewentualność wojny. Sądzę, że w tym czasie zapadły te najważniejsze decyzje odnoszące się do tego, by Polska uniknęła bardzo trudnego losu. Chcemy się na tyle zbroić, aby ewentualny atak na nasz kraj był całkowicie nieracjonalnym przedsięwzięciem" - powiedział.