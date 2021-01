Rosja: Protesty w obronie Nawalnego w całym kraju [+VIDEO]

Sobotnie demonstracje rozpoczęły się na wschodzie kraju. We Władywostoku uczestniczyło w nich 3 tysiące osób, tyle samo brało udział w proteście w Irkucku. Według szacunków policji w manifestacji w Moskwie uczestniczyły 4 tysiące osób, zaś szacunki niezależnych mediów wskazywały, że uczestników jest 10 razy więcej. W czasie protestów zatrzymano m.in. żonę opozycjonisty Julię Nawalną. Według OVD-Info, niezależnej strony monitorującej aresztowania, w ciągu dnia zatrzymano już 1338 osób – podaje „CNN”.

Tysiące protestujących wyszło na ulice Chabarowska, Ułan Ude, Nowosybirska i Barnaułu. Portal MBCh powołuje się na dane korespondentów w poszczególnych regionach Federacji Rosyjskiej. Medium jest związane z byłym szefem koncernu Jukos, Michaiłem Chodorkowskim. Protest w Moskwie rozpoczął się o godz. 14 czasu lokalnego (godz. 12 czasu polskiego).

Wczesnym popołudniem tłumy ludzi zaczęły gromadzić się na placu Puszkina w centrum Moskwy, gdzie spodziewano się największego protestu. Ludzie skandowali „Putin to złodziej” i „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”. Niektórzy uczestnicy nieśli transparenty z podobnymi przesłaniami. Większość nosiła maski na twarz z powodu epidemii koronawirusa.

Według OVD-Info do południa w samej Moskwie zatrzymano ponad 300 osób.

Uczestnicy rzucali śnieżkami w policjantów. Próbowali ich także odepchnąć w celu udaremnienia zatrzymań.

Protesty zaczęły się we wschodniej części kraju, co wynikało z różnicy czasu. Rozpoczęły się wczesnym rankiem czasu moskiewskiego. Demonstracje odbyły się także w niektórych miastach Syberii.

Według niezależnego portalu Meduza, w Nowosybirsku w demonstracji uczestniczyły ponad 3 tysiące ludzi.

Twitterowe wpisy współpracowników Nawalnego sugerowały, że „liczebność uczestników akcji przechodzi wszelkie oczekiwania”.

At least 40,000 people turned out to protest in support of Navalny in Moscow today, as per @Reuters.

— András Tóth-Czifra (@NoYardstick) January 23, 2021